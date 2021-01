13:10 Uhr

Schwächeanfall: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der B2

Zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden gab es durch einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mering und Kissing auf Höhe der Baggerseen am Montagmorgen, 18. Januar 2021.

Komplett gesperrt war die B2 bei Kissing nach einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Grund für den Unfall ist ungewöhnlich.

Auf der B2 bei Kissing staute sich der Verkehr bis zum Mittag. Der Grund: Am sogenannten Bergersee zwischen Kissing und Mering war es am Montag um 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Ford Galaxy von Kissing kommend in Richtung Mering. Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalles ist der Senior laut Polizei auf die Gegenspur gefahren. Ein entgegenkommender Mercedesfahrer erkannte die Situation und versuchte nach rechts auszuweichen.

Unfall zwischen Mering und Kissing: Ursache ist ein Schwächeanfall

Der Abstand zwischen Leitplanke und dem entgegenkommenden Ford war jedoch nicht groß genug, das Ausweichmanöver missriet und der 73-Jährige fuhr mit seiner linken Fahrzeugfront hinten links in den Mercedes. Dessen 61-jähriger Fahrer kam zum Stehen, während der 73-Jährige noch etwa 100 Meter weiter fuhr.

Dabei kam es zu einer weiteren Kollision, die eine Zeugin vom Fahrradweg aus beobachten konnte. Die Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Unfall zwischen Mering und Kissing: Der Schaden beträgt 18.000 Euro

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B2 in diesem Bereich für etwa 90 Minuten komplett, was zu einem Stau in diesem Bereich führte. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kissing war vor Ort. Seit 11.15 Uhr ist die Unfallstelle geräumt und der Verkehr fließt wieder. (mit pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen