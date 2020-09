vor 51 Min.

Schwarzfahrerin in Friedberger Bus erwischt

Eine 27-Jährige hat bei einer Fahrt durch Friedberg kein Ticket. Dem Busfahrer gegenüber verweigerte sie Angaben zu sich, bei der Polizei blieb ihr keine Wahl.

In einem Bus in Friedberg stellte dessen Fahrer eine Schwarzfahrerin. Diese wollte dem Busfahrer ihre Personalien jedoch nicht mitteilen, woraufhin der Fahrer die Polizei gegen Mittag in die Wulfertshauser Straße rief.

Schwarzfahrerin in Friedberg: Polizei ermittelt

Die Streife stellte anschließend die Personalien fest und ermittelt nun gegen die 27-Jährige wegen des Verdachts auf Leistungserschleichung. (pos)

