Schwenkbereich unterschätzt? Lkw streift Pkw

In Dasing streift ein Lkw ein geparktes Auto. Der Fahrer hat wohl den Schwenkbereich seines Fahrzeugs unterschätzt.

Ein Lkw-Fahrer hatte bei der Einfahrt in den Dasinger Parkplatz in der Industriestraße wohl den Schwenkbereich seines Fahrzeugs unterschätzt.

Denn laut Friedberger Polizei streifte der 34-Jährige am Donnerstagmorgen einen geparkten Pkw, während er in den Parkplatz einbog. Dadurch entstand Schaden in Höhe von etwa 3100 Euro. (pos)

