vor 41 Min.

Schwerer Unfall: Mann stürzt sieben Meter tief

Ein 53-Jähriger fällt in einen Schacht. Feuerwehrleute können den Mann bergen.

Als er einen Schaltschrank in einen Lagerschacht ablassen wollte, ist ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag sieben Meter tief gestürzt. Der Mann rutschte ab und fiel in den Schacht. Mehrere Feuerwehren aus dem Umland rückten an, um den 53-Jährigen zu bergen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte anschließend ins Klinikum Augsburg geflogen.