Schwerer Unfall auf A8: Autofahrer stirbt noch an Unfallstelle

In der Nacht auf Sonntag ist auf der A8 bei Dasing ein schwerer Unfall passiert. Einer der Beteiligten starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem schweren Unfall auf der A8 ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fuhr ein Auto gegen 3.30 Uhr einem Lastwagen mit einer solchen Geschwindigkeit hinten auf, dass es unter den Aufsetzer geriet. Der Fahrer, der laut Polizei allein in dem Auto saß, wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Dasing und Adelzhausen in Fahrtrichtung München. Mehrere Stunden war die Autobahn zunächst voll, dann teilweise gesperrt. Um 8.47 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt. (lrs)

