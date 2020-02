11:48 Uhr

Schwerer Unfall auf der B 300 in Friedberg

Ein Verletzter und 12.000 Euro schaden: das ist die Bilanz eines Unfall auf der B300 in Friedberg.

Von Ute Krogull

Schwerer Unfall auf der B300: Am Freitagmittag befuhr eine Pkw-Fahrerin auf der B 300 von Augsburg kommend in Richtung Friedberg den Berg hinauf. An der Kreuzung mit der Zeppelinstraße erkannte sie aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende Pkw-Fahrer nach links abbiegen wollte.

Verletzter Fahrer muss ins Krankenhaus Friedberg

Sie fuhr auf, wobei der Fahrer des abbiegenden Pkw leichte Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

