Schwimmhalle: Standort in Mering wird zum Streitpunkt

Plus Investor Wilhelm Peter hält an seinem Plan für ein Sporthallenbad im Meringer Gewerbepark fest und sucht Unterstützung in der Elternschaft.

Einige tödliche Badeunfälle hat es heuer schon gegeben. In diesem Zusammenhang kommt immer wieder das Sporthallenbad zur Sprache, das ein Investor in Mering ausgerichtet vor allem auf den schulischen Betrieb errichten möchte. Wie berichtet, stellt die Gemeinde dafür jedoch das gewünschte Grundstück im Gewerbepark Mering West nicht zur Verfügung. Ist das Projekt damit endgültig gestorben? Da gehen die Meinungen auseinander.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erklärt, dass der Bebauungsplan in seiner jetzigen Fassung ein solches Sporthallenbad nicht zulässt. Darin sind nämlich „Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwecke“ ausgeschlossen. „Wir müssten also den Bebauungsplan wieder ändern und ich glaube nicht, dass sich dafür im Marktgemeinderat eine Mehrheit findet“, sagt er. Die entsprechende Klausel war damals auf Antrag des CSU-Fraktionssprechers Georg Resch aufgenommen worden, zu einem Zeitpunkt als das Anliegen des Investors bereits bekannt war. „Mit seinem kurzfristigen Antrag hat Herr Resch die Tür zugeschlagen“, sagt der Bürgermeister. Er bedauert, dass die Kommune damit nicht einmal die Möglichkeit hatte, die Idee vor einer Ablehnung eingehender zur prüfen. Er halte sich jedoch an die demokratisch getroffene Entscheidung.

Grundstücke beim Schulzentrum in Mering befinden sich im Privatbesitz

Immer wieder höre er den Vorschlag für einen Standort beim Schulzentrum. Die dortigen Grundstücke befinden sich in Privatbesitz. „Falls das politisch gewollt ist, müssten wir mit den Eigentümern in Verhandlungen treten“, erklärt der Bürgermeister.

Grünen-Fraktionssprecherin Petra von Thienen will sich für ein Sporthallenbad in Mering einsetzen: „Ich weiß, dass die Person des Investors nicht ganz unumstritten ist im Marktgemeinderat, aber ich selbst habe mit ihm gesprochen und ich denke schon, dass man mit ihm weiter über diese Idee verhandeln kann.“ Sie könne sich vorstellen, dass die Gemeinde an einem anderen Ort ein Grundstück für ein Sportbad anbietet. „Nur muss auch allen klar sein, dass der bisherige Investor kein öffentliches Hallenbad plant“, gibt von Thienen zu Bedenken. Sie glaubt, dass die finanziellen Risiken für die Marktgemeinde gering seien.

„Was kann uns denn passieren, wenn der Investor sich verkalkuliert?“, fragt sie sich. Im schlimmsten Falle stehe dann eine Hallenbadruine da. „Leider hat sich der Marktgemeinderat im Februar, gegen unsere Stimmen, bei der Aufstellung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet gegen eine Ansiedlung von Gesundheits- und Sportbetrieben entschieden“, bedauert sie.

CSU-Sprecher Georg Resch bekräftigt unserer Zeitung gegenüber noch einmal, dass der Gewerbepark für seine Fraktion als Standort nicht in Frage kommt. „Natürlich fände ich ein ordentliches Hallenbad für Mering eine tolle Sache – wer denn nicht?!“, sagt er. Doch wenn müsste so eine Einrichtung in der Nähe des Schulzentrums entstehen. Resch verweist darauf, dass die Entscheidung, Sport- und Gesundheitsbetriebe im Gewerbepark auszuschließen, mehrfach in den Gremien diskutiert und mehrheitlich so beschlossen wurde. Mittlerweile seien auf der Basis dieser Regelung schon etliche andere Bewerber für ein Grundstück abgelehnt worden. „Wie sollten wir es denen erklären, wenn wir nun doch noch eine Kehrtwende hinlegen?“, fragt der CSU-Fraktionssprecher.

Investor hält Standort für Schwimmhalle ideal

In der Standortfrage steht er nicht alleine da. Auch SPD-Fraktionssprecher Markus David findet den Gewerbepark, der ja vor allem Gewerbesteuereinnahmen für die klamme Kommune generieren soll, nicht ideal. Ein Sporthallenbad würde er sich jedoch angesichts der jüngsten Badeunfälle sehr wünschen und regt an, Alternativstandorte zu prüfen. Auch zum Projekt selbst und vor allem zu dessen Finanzierung wünscht er sich eingehendere Informationen. Es gebe in anderen Kommunen Beispiele von Private Public Partnership, bei der Kommunen die Finanzierung gemeinsam mit mehreren Investoren stemmen. „Es muss halt sauber kalkuliert sein“, fordert David.

Investor Wilhelm Peter bleibt jedenfalls weiter am Ball. „Ich bin hartnäckig“, sagt er. Er will sich mit den Elternsprechern der Schulen in der Umgebung und aus Mering zusammensetzen, um sie über sein Projekt zu informieren. Peter hält auch daran fest, das nichtöffentliche Hallenbad im Gewerbegebiet zu bauen. „Der Standort ist deshalb ideal, weil damit auch auswärtige Schulen oder Vereine es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen können.“ Zudem habe er mit dem Landratsamt gesprochen und gegen Bildungsstätten, und als solche sieht er ein nicht-öffentliches Schulschwimmbad, spreche nichts. Der Vorschlag, in Schulnähe ein Grundstück für ein Schwimmbad bereit zustellen, sei nicht realistisch. „Der Kommune gehört da kein Grund und wenn sie doch etwas erwerben könnte, wie lange dauert das dann, bis ich mit einem Hallenbau beginnen kann?“ Jetzt seien die Zinsen niedrig und seine Finanzierung stehe: „Wer weiß, wie die Situation in fünf Jahren ist.“ Auch auf die Kritik gegenüber seiner Person geht Peter ein: „Ich weiß, dass es Vorbehalte mir gegenüber gibt, weil ich als streitbar bekannt bin.“ Das hindere ihn aber nicht daran, sein Vorhaben weiter voranzutreiben. „Ich bin undiplomatisch, um so unternehmerisch voranzukommen.“

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Schulleiter unterstützen die Idee vom Sportbad