vor 17 Min.

Seat Ibiza in der Tiefgarage West in Friedberg zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte einen in der Tiefgarage West in Friedberg geparkten Seat.

Ein Unbekannter hat einen in der Tiefgarage West in Friedberg geparkten Seat zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fast die gesamte linke Fahrzeugseite eines in der Tiefgarage West in Friedberg geparkten Seat Ibiza wurde zerkratzt. Der Pkw war am Sonntag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr dort abgestellt.

Auto in Friedberg zerkratzt: Die Polizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei entstand durch den Kratzer ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

