09:44 Uhr

Secondhand-Verkauf für Kostüme in Mering

Beim Faschingsmarkt des Frauenbunds mit der Aktion Hoffnung gibt es alles: Federboa und Polizistenuniform.

Die Aktion Hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tournee und macht am Samstag, 25. Januar, in Mering Halt. Gemeinsam mit dem Katholischen Frauenbund lädt die Hilfsorganisation zum vierten Mal zum Benefizverkauf ein.

„Vom Polizei- und Clownskostüm über die Federboa bis hin zu glitzernden Abendkleidern und ganz besonderen indischen Kleidern finden große und kleine Faschingsfreunde eine Auswahl von mehr als 2000 Kostümen und dazu passende Accessoires zu jedem Thema“, stellt Karin Stippler, die für die Aktion Hoffnung die Märkte organisiert, das Angebot vor.

„Die Kunden erwartet beim Markt in Mering eine Verkaufsfläche von über 200 Quadratmetern“, so Stippler weiter. Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung sagt:. „Der Kunde schont durch den Kauf die Ressourcen und seinen Geldbeutel und spendet zugleich zugunsten eines Entwicklungsprojektes.“

Reinerlös des Meringer Faschingsmarktes für Straßenkinder im Sudan

Der Reinerlös aus dem Benefizverkauf in Mering kommt einem Straßenkinderzentrum im Südsudan zugute. Der Projektpartner der Aktion Hoffnung, die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos kümmert sich in Wau und Kuajok besonders um Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben. Um überleben zu können, sammeln sie Müll und wiederverkäufliche Rohstoffe und verrichten jegliche kleinen Arbeiten. Drogen, Alkohol und Klebstoffschnüffeln, sind ein großes Problem; viele rutschen in die Kriminalität ab und sind Gewalt ausgesetzt. Auch die medizinische Versorgung ist schwierig, da wichtige Infrastrukturen zerstört sind und das staatliche Gesundheitssystem oft nicht in der Lage ist, ausreichend zu helfen.

Dem will die Ordensgemeinschaft entgegenwirken. In einem neu aufgebauten Straßenkinderzentrum werden derzeit mehr als 800 Kinder und Jugendliche betreut. Sie werden unterrichtet, bekommen zu essen und werden medizinisch versorgt. „Durch den Einkauf hilft jeder mit, für die kommenden Monate den laufenden Unterhalt des Zentrums zu sichern“, so Johannes Müller.

Termin Der Faschingsmarkt findet statt am Samstag, 25. Januar, 10 bis 13 Uhr, Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8 in Mering. In der Region findet ein weiterer Faschingsmarkt am Samstag, 1. Februar von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakob, Pfarrstraße 1, 86316 Friedberg statt. Weitere Informationen bei der Aktion Hoffnung unter 0821/3166-3601 oder info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte

Themen folgen