Seine Modelle sind zum Spielen zu schade

Der Kissinger Kurt Morbitzer ist stolz auf seinen Miniatur-Fuhrpark. Einen Rolls-Royce Phantom hat er aus mehr als 3000 Einzelteilen zusammengebastelt.

Von Peter Stöbich

Einen riesigen Fuhrpark mit Modellautos hat Kurt Morbitzer aus Kissing im Laufe seines langen Sammlerlebens zusammengetragen. „Mein größter Bestand lag bei 900 Fahrzeugen“, erzählt der 77-jährige, „momentan sind es allerdings etwas weniger, weil ich versuche, mich von einigen Stücken zu trennen.“ Das fällt ihm freilich nicht ganz leicht und so ist seine ganze Wohnung immer noch voll mit Einsatzwagen, Oldtimern und anderen Schätzen, die zum Spielen aber viel zu schade sind.

Sie stehen in mehreren Zimmern aufgereiht in Vitrinen, einige besonders schöne Exemplare sind in einem Türstock hinter Glas ausgestellt. Das Prunkstück bildet ein Rolls-Royce Phantom im Maßstab 1:8, den Morbitzer in mühevoller Arbeit aus einem Bausatz mit mehr als 3000 Einzelteilen zusammengebastelt hat. „Das hat schon einige Zeit in Anspruch genommen“, sagt er, doch Sammler sind geduldig und manchmal jahrelang hinter einem seltenen Exemplar her.

Liebe zur Technik entdeckte der Kissinger in jungen Jahren

Seine Liebe zur Technik hat er schon in jungen Jahren entdeckt, als er seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einem Autohändler absolvierte. „Meine Sammelleidenschaft hat sich dann eher zufällig ergeben zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab.“ Deshalb musste er damals Prospekte und dicke Kataloge wälzen oder auf Flohmärkten und Sammlertreffen nach den begehrten Raritäten stöbern.

Bei Herstellernamen wie Corgi, Matchbox oder Siku beginnen die Augen von Modell-Liebhabern zu leuchten. „Was ich vor Jahrzehnten für meine Söhne im Spielzeugladen gekauft habe, hat heute Seltenheitswert“, weiß Morbitzer. Gefragt und entsprechend teuer sind aber nur unbespielte Fahrzeuge, am besten noch in ihrer Originalverpackung. Etliche alte Matchbox-Schachteln stehen in Kissing im Regal, davor chromblitzende US-Autos mit ihren typischen Heckflossen wie zum Beispiel Buick, Cadillac oder Chevrolet. „Die hatten früher alle noch ein richtiges Gesicht“, schwärmt ihr stolzer Besitzer, „heute sehen dagegen die meisten Pkw auf unseren Straßen gleich aus.“ Wunderschön anzusehen sind auch einige hundert Spritzguss-Miniaturen von Feuerwehrwagen aus aller Welt. Bis ins kleinste Detail sind Lampen, Leitern und Schläuche nachgebildet, zum Teil sogar beweglich.

Kissinger kennt sich in der Fahrzeuggeschichte bestens aus

Dank seines Hobbys kennt sich der 77-jährige bestens mit der Fahrzeuggeschichte aus; er hat jede Menge Fachliteratur im Schrank und kann stundenlang interessante Geschichten erzählen. „Jedes meine Modelle habe ich im Computer mit Kaufdatum, Preis und anderen Details in einer Datenbank registriert.“ Er bedauert, dass sich weder seine Kinder noch seine Enkel für die wertvolle Sammlung interessieren. „Deshalb biete ich jetzt im Internet einiges zum Verkauf an, wobei man aber nur einen Bruchteil des ursprünglichen Preises bekommt.“ Es schmerze jedes Mal ein wenig, wenn er wieder eines seiner Modelle an Käufer verschicke, bruchsicher verpackt in Luftpolsterfolie.

Aber nicht jedes Zimmer ist mit den kleinen Kostbarkeiten belegt: „Das hier ist das Hobby meiner Frau Ursula“, sagt er und öffnet das Dach eines vierstöckigen Puppenhauses. „Wir haben es gemeinsam gebaut und eingerichtet.“ Jedes der zahlreichen Zimmer ist komplett ausgestattet mit Beleuchtung, Möbeln und winzigen Bestecken oder Obstkörben, die das Ehepaar mit Fimo-Modelliermasse gestaltet hat – ebenso eine Geduldsarbeit wie der Miniatur-Schreibtisch mit beweglichen Teilen.

„Auch die Puppen und ihre Kleidung habe ich zum größten Teil selbst gemacht“, sagt Ursula Morbitzer. Früher hat sie auch noch Steiff-Tiere gesammelt, aber bei 150 Stück war Schluss – für einen größeren Zoo war im Kissinger Haus beim besten Willen kein Platz mehr.

