vor 57 Min.

Seit 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs?

Die Polizei klärt nun, ob der Mann in den vergangenen 15 Jahre öfter ohne Führerschein unterwegs war.

Ein Meringer wird in Friedberg-Rederzhausen ohne Führerschein erwischt. Schnell wird klar: Die Fahrerlaubnis hat er bereits 2003 verloren.

Ohne Führerschein ist ein 36-jähriger Mann aus Mering am Mittwochabend in Friedberg erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Fahrer sich zunächst mit Ausreden zu retten. Allerdings stellten die Beamten schnell fest, dass der 36-Jährige bereits seit 2003 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Nun wird überprüft, ob der Meringer sich in den vergangenen 15 Jahren öfter hinter das Steuer gesetzt hat. Auch die Lebensgefährtin des 36-Jährigen muss mit einer Anzeige rechnen, denn sie ist die Halterin des Pkw.

