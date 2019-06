vor 38 Min.

Seit 20 Jahren sorgen sie für Sicherheit in Friedberg

Kreisverkehrswacht zeichnet das Team der Friedberger Schulweghelfer um Annemarie Schulte-Hechfort aus.

Annemarie Schulte-Hechfort kann sich noch gut an das Jahr 1999 erinnern. „Den Schulweg für unsere Kinder sicherer machen“, war damals die große Motivation, um in der Stadt Friedberg einen Verkehrshelferdienst einzurichten. Zwischenzeitlich sind 20 Jahre vergangen, an denen täglich bei Wind und Wetter Mamas, Papas, Omas und Opas in ihrer neongelben Verkehrshelferkleidung und der rot-weißen Kelle in der Hand an verschiedenen Einsatzstellen dafür sorgen, dass die Schulkinder sicher zur Schule und wieder sicher nach Hause kommen.

Täglich stehen sie an Friedbergs vielbefahrenen Straßen

Täglich stehen sie den Schülerinnen und Schülern helfend zur Seite, wenn viel befahrene Straßen gequert werden müssen und sind glücklich, dass in all den Jahren nichts passiert ist. Diese Kontinuität über zwei Jahrzehnte hinweg nahmen Polizei, Stadt, Schule und Kreisverkehrswacht (KVW) zum Anlass, um den ehrenamtlich tätigen Damen und Herren für ihr beispielhaftes Engagement gebührend Danke zu sagen.

„Sie alle erfüllen eine überaus wichtige Funktion für die Kinder auf dem Weg zur Schule und sie sorgen täglich dafür, dass sie auch wieder sicher nach Hause kommen“, so der KVW-Vorsitzende Helmut Beck. Auch der Leiter der Friedberger Polizeiinspektion, Alexander Wagenpfeil, würdigte die wertvolle Tätigkeit als unverzichtbaren Beitrag zur Schulwegsicherheit und damit zur Vermeidung von Schulwegunfällen. Anerkennende Worte fand Friedbergs Dritte Bürgermeisterin Martha Reißner, die weiterhin die volle Unterstützung durch Stadt und Stadtrat zusagte.

Aus Sicht der Schulorganisation dankte Rektorin Elisabeth Kern, die die Erhaltung des Verkehrshelferdienstes als zentrales Anliegen für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg sieht. „Ihnen ist es zu verdanken, dass in all den Jahren an den gesicherten Überwegen kein Unfall passiert ist“, so Landratsstellvertreter Manfred Losinger, der den Einsatz als vorbildlich würdigte. Auch nach 20 Jahren ist Annemarie Schulte-Hechfort in ihrem Bemühen für den Verkehrshelfereinsatz nicht müde.

Mit ungebrochenem Willen Einsatz in Friedberg

Ungebrochen ist ihr Wille für einen sicheren Schulweg zu sorgen und sie kämpft dafür, immer wieder neue Kräfte zu finden. Die Vertreter von Stadt, Polizei, Schule und Verkehrswacht sprachen der überaus engagierten Verkehrshelferin, die als Organisatorin sämtliche Fäden in der Hand hält, großen Dank aus und ehrten Annemarie Schulte-Hechfort mit Urkunde, Ehrenzeichen der Verkehrswacht und Blumengruß für zwei Jahrzehnte Einsatz.

Geehrt wurden auch Isabelle Major für 15 Jahren Dienst, Karl-Heinz Hoffbauer und Walter Nowak für zehn Jahre und Birgitt Spicker, Sabina Scheithauer, Regine Eckert und Johann Schreier für mehr als fünf Jahre Einsatz für die Schulkinder. Kreisverkehrswacht, Polizei, Schule und Kommune arbeiten zusammen, sind an der Weiterentwicklung des Konzeptes stark interessiert und unterstützen die Verkehrshelfer in Ausstattung und Ausbildung, die von der Verkehrserzieherin der Polizei, Manuela Haack, übernommen wird. (FA)

Themen Folgen