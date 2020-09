06:00 Uhr

Seit 50 Jahren ist Franz Reimer in Mering als Postbote im Einsatz

Plus Knapp 50 Jahre war Franz Reimer in Mering im Zustelldienst. Nun geht der 64-Jährige in den Ruhestand. Was sich in seiner Zeit als Postbote alles verändert hat.

Von Heike John

Viel geändert hat sich im Postdienst im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Franz Reimer ist einer, der das aus eigener langer Berufserfahrung gut beurteilen kann. 1971 begann der gebürtige Hofhegnenberger seine Lehrzeit in Augsburg, die er als „Postschaffner zur Anstellung“ beendete.

Später wurde er zum Postoberschaffner, dann zum Posthauptschaffner befördert. Wenn der 64-Jährige im Herbst seine Austrägertasche endgültig an den Nagel hängt, dann ist er im 50. Berufsjahr. „Damals war es nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu finden. Viele Leute suchten Arbeit“, erinnert sich Reimer. „Von 60 Bewerbern wurden höchstens die Hälfte genommen.“ Heutzutage kämpft die Post um Nachwuchs. Von hundert Auszubildenden bleibt nach Abschluss ihrer Ausbildung nur knapp ein Drittel im Betrieb.

Seit 50 Jahren Postbote in Mering: Zeitdruck und schwere Lasten setzen Franz Reimer zu

„Der Zustelldienst ist kein Zuckerschlecken“, stellt Reimer klar. Zeitdruck und schwere Lasten setzten über die Jahre auch ihm gesundheitlich zu, weshalb er sich vor zwei Jahren für das Modell der Altersteilzeit entschied und nur noch jede zweite Woche arbeitet. „Früher war ich Postbote, heute bin ich Werbeausträger“, bilanziert er. Briefe werden weniger geschrieben, doch die Prospektsendungen werden immer mehr. Seit einigen Jahren tragen die Zusteller zusätzlich zu Briefen auch Pakete bis zwei Kilo aus. „Gute 50 Kilo habe ich schon täglich auf meinem Rad“, schätzt er.

Ein E-Bike wollte Reimer nicht, das sei dann zusätzlich schwer. Beispielsweise im Winter, wenn das Zweirad auf nicht geräumten Wegen auch geschoben werden muss. „2003 hatte es mal gut 80 Zentimeter Schnee und wir mussten fast bis mittags warten, bis der Bauhof mit dem Räumen nachkam“, erinnert sich Reimer. Seit zehn Jahren hat Reimer in Mering den Zustellbezirk1 vom Postgebäude über die Münchner Straße bis zu Teilen im Unterfeld. Mit seinem gelben Postfahrrad legt er täglich 24 Kilometer zurück. „Da habe ich am Wochenende und an freien Tagen wenig Lust auf eine Radtour“, sagt er.

Jeden zweiten Montag fährt Reimer einen Doppelbezirk, weil der Kollege dann frei hat. „An diesen Tagen bin ich dann von halb 7 morgens bis etwa 16 Uhr unterwegs und habe gut 3000 Haushalte zu beliefern.“ In der Weihnachtszeit wirds auch mal 18 Uhr und manchmal fällt aufgrund der vielen Arbeit auch die halbstündige Mittagspause aus. „Schließlich warten viele auf ihre Post und werden ungeduldig, wenn der Briefkasten nicht zur gewohnten Zeit befüllt wird.“

In der Früh heißt es an der Poststelle am Meringer Bahnhof erst einmal zwei, drei Stunden Vorarbeit trotz Sortieranlage. Danach geht Reimer auf Tour. Unterwegs füllt er an fünf Stationen seine Körbe wieder auf. In Mering ist er schon über 40 Jahre tätig. Als Postjungbote war er zunächst in Augsburg im Innendienst und übernahm dann den Landbezirk von Mering. Mit seinem Dienstauto, einem gelben VW Käfer, fuhr er bis Baierberg und Reifersbrunn. Bei den Landfrauen gabs schon mal freitags ein frisches Kiacherl, erinnert er sich gern. Pakete und Briefe türmten sich in Kisten auf der Rückbank und auf dem Beifahrersitz. „Man hat kaum aus dem Fenster rausgesehen“, erzählt Reimer. „Ansichtskarten hab ich da draußen keine verteilt, die gab es nur im Ortsbereich. Landwirte verreisten nicht und hatten auch keine Bekannten, die ihnen aus dem Urlaub schrieben.“ Später stieg Reimer auf einen VW Bus um, danach fuhr er mit dem Fahrrad in Mering die Post aus. „580 Haushalte hatte ich zunächst, jetzt gute 1200“, sagt er. Er und seinen Kollegen seien froh über die Paketzusteller von der privaten Konkurrenz. „Das würden wir ja gar nicht alles schaffen. Durch den Online-Handel hat das ja enorm zugelegt.“

Vor 30 Jahren zahlte der Postbote teilweise die Rente bar aus

In seiner dreijährigen Ausbildung musste Reimer auch noch die Zugverbindungen auswendig lernen. „Es wurde ja einiges per Bahnpost verschickt und wir brachten es zu den Waggons.“ Aus heutiger Sicht unvorstellbar ist auch, dass die Postboten vor etwa 30 Jahren auch noch das Zeitungsgeld oder die Rundfunkgebühr an der Haustür kassierten und sogar Renten bar ausgezahlt wurden. „Da hatten wir am Monatsende schon mal einige Tausend Mark Bargeld mit dabei und viele Rentner erwarteten uns schon sehnsüchtig am Gartentor. Wir wurden dann von Sicherheitspersonal mit Pistole begleitet“, erinnert sich Reimer. Heute ist man mit dem Handscanner unterwegs. „Im Zustelldienst per Nachnahme und für Einschreiben ist die Post halt zuverlässig und hat noch das Monopol.“

„Keine Werbung“ steht an immer mehr Briefkästen. „Aber den Ikea-Katalog wollen sie trotzdem alle“, sagt Reimer und schmunzelt. Inzwischen hat sich sein bevorstehender Ruhestand herumgesprochen. „Wie lange kommst noch?“, fragen die Leute. „50 Jahre im selben Betrieb, das schafft heutzutage keiner mehr“, ist Reimer überzeugt. Seine Dienstmütze mit dem gelben Posthorn drauf hat er schon vor langer Zeit dem Theaterverein geschenkt. Auch die Uniformjacke mit den goldenen Knöpfen trägt er längst nicht mehr. Sportliche Sommer- und Winterkleidung in Gelb-, Blau- und Grautönen erfüllt nun die Dienstkleidungspflicht.

