Seit November steigen die Todeszahlen im Wittelsbacher Land

Bianca Elschner links und Rita Pischulti, Sterbefall- und Vorsorgeberaterinnen beim Bestattungsdienst Friede in Friedberg.

Plus Ein ganz normaler Winter oder alarmierende Zahlen? Was sagen die Sterbefälle über das Ausmaß der Corona-Pandemie im Landkreis Aichach-Friedberg aus?

Von Michael Eichhammer

In der aktuellen Zeit wird von allen Seiten besonders aufmerksam auf die Sterbezahlen geschaut. Denn jedermann erhofft sich von den Zahlen eine Antwort auf die Frage: Wie dramatisch wirkt sich die Pandemie auf die Letalität aus?

"Im Winter wird mehr gestorben als im Sommer", weiß Dieter Pribil, Betriebsleiter des Bestattungsdienstes Friede aus Augsburg. Das Unternehmen hat auch in Friedberg eine Filiale. Bundesweit seien im Jahr 2020 vier Prozent mehr Menschen gestorben als im Vorjahr, berichtet er. Anders scheint es im Landkreis Aichach-Friedberg und in Augsburg auszusehen.

40 Prozent mehr Sterbefälle in Friedberg als vor einem Jahr

"Von der ersten Pandemie-Welle war an den Orten, in denen wir Büros haben, nichts zu spüren", berichtet Dieter Pribil. Er spricht auch im Rückblick auf 2020 von einem insgesamt eher gemäßigten Jahr. Allerdings: "Der Dezember 2020 steht exponiert, das waren markant mehr Sterbefälle – nicht nur im Vergleich zu anderen Monaten, sondern auch zu Dezemberzahlen in anderen Jahren." Für das Einzugsgebiet des Bestattungsdienstes Friede spricht Pribil von 40 Prozent mehr Sterbefällen im Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019.

Vom Standesamt Friedberg wurden 2020 genau 454 Sterbefälle beurkundet. Im Vorjahr waren es 445. In Aichach spricht der Ordnungsamtsleiter Manfred Listl von einer "erheblichen Steigerung" – von 308 Sterbefällen im Jahr 2019 auf 420 im letzten Jahr. Im Standesamt Mering sind für 2019 noch 103 Sterbefälle verzeichnet. 2020 waren die Zahlen rückläufig: 91 Tote sind beurkundet.

Während andere Monate im Landkreis unauffällig wirken, fällt auch hier der Winter im Jahresvergleich ins Auge. So sind im November 2019 in Friedberg 31 Menschen gestorben, während es 2020 im gleichen Monat 37 waren. Im Dezember 2019 wurden 32 Sterbefälle beurkundet, im Dezember 2020 sind es 52. Für den Januar 2020 und 2021 ist die Anzahl mit 46 identisch.

In Aichach sind im November 2019 16 Sterbefälle bekannt, während es ein Jahr später 45 waren. Vom Dezember 2019 sind 22 Sterbefälle dokumentiert. Im Dezember 2020 wuchs die Zahl auf 62. Auch die Zahlen für den Januar 2021 liegen bereits vor: 46 Sterbefälle im Vergleich zu 39 Sterbefällen im Januar 2020.

80 Todesfälle durch Corona in Aichach-Friedberg sind bestätigt

Doch bloße Zahlen sind nicht aussagekräftig. Die Frage, ob der Anstieg der Sterbefälle im Winter 2020 ein direkter Indikator für die Dramatik der Pandemie ist, lässt sich nicht allein durch einen Blick auf Statistiken belegen. Fest steht: Seit dem Pandemiebeginn im März sind insgesamt 80 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg an oder mit Covid-19 gestorben.

Ein beliebtes Argument von Corona-Leugnern ist: Der Beleg einer Corona-Infektion sage nichts über die tatsächliche Todesursache aus. Prinzipiell richtig, doch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) macht deutlich, dass die Dunkelziffer deutlich geringer ist als von Pandemie-Skeptikern gedacht: Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen laut LGL bei etwa 91 Prozent der Fälle vor, von denen wiederum etwa 88 Prozent an COVID-19 und 12 Prozent an einer anderen Ursache gestorben sind.

Corona: Patienten sterben im Krankenhaus

Dennoch bleibt die Einsicht: Die Interpretation der Zahlen erfordert einen Blick auf das große Ganze. Ein Beispiel nennt Bernhard Bordon vom Meringer Standesamt: Dass die Zahl der in Mering, Schmiechen oder Steindorf verstorbenen Personen rückläufig sei, spricht in seinen Augen nicht gegen die Brisanz der Pandemie. Eher im Gegenteil: "Das liegt unseres Ermessens daran, dass gerade im Jahr 2020 viele Personen in den Krankenhäusern Friedberg, Aichach oder Augsburg verstorben sind." Sein Fazit: "Dies hängt sicher auch mit Corona-Erkrankungen zusammen."

Gunnar Loibl, Pressesprecher des Bayerischen Landesamtes für Statistik, weist darauf hin, dass die Zahlen für 2020 noch vorläufig – da noch nicht auf Vollständigkeit geprüft – sind. Er fasst zusammen: "Die Sterbefallzahlen 2020 sind für Bayern insgesamt noch nicht signifikant erhöht, zumindest, was die erste Jahreshälfte anbetrifft."

Hohe Sterblichkeit in den bayerischen Corona-Hotspots

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die in der ersten Corona-Welle besonders betroffenen Landkreise ansieht - zum Beispiel Tirschenreuth, Wunsiedel, Rosenheim. "Hier ist auf Kreisebene auch im Frühjahr bereits eine deutlich erhöhte Sterblichkeit festzustellen." Ob diese auf Corona zurückzuführen ist, könne man allerdings erst sagen, wenn die finalisierte Todesursachenstatistik für das Jahr 2020 vorliegt – voraussichtlich im April oder Mai. Bis dahin hält Gunnar Loibl Corona als Ursache für die erhöhte Sterblichkeit zumindest für "naheliegend".

