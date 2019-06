vor 5 Min.

Seit zehn Jahren haben Senioren hier ein Zuhause

Das Haus Gabriel in Kissing feiert Jubiläum. Zehn Mitarbeiter sind seit der ersten Stunde dabei

Von Heike John

Vor zehn Jahren, genau am 1. Mai 2009, eröffnete das Seniorendomizil Haus Gabriel in Kissing. Wenn nun am kommenden Donnerstag Geburtstag gefeiert wird, ist ein Jubiläumsgast ganz besonders stolz. „Das war damals für uns ein Segen und ein großer Wunsch der Bevölkerung“, erinnert sich der frühere Bürgermeister Manfred Wolf an den Bau der Einrichtung.

Trotzdem sei es nicht ganz leicht gewesen, ein Altenheim nach Kissing zu bekommen. „Es war eines der ersten Häuser im Landkreis, das ohne Förderung gebaut wurde, und der Gemeinderat hat sich ordentlich dafür ins Zeug gelegt“, betont Wolf. Als Bauträger habe es sieben Bewerber gegeben. Gebaut wurde auf Gemeindegrund, dort wo die Kissinger früher ihre Parzellen zum Gemüseanbau hatten. Die zentrale Lage des Seniorenheims in der Bahnhofstraße 40d ist ein echter Glücksfall für Kissing. Die Bewohner können im benachbarten Edeka-Markt einkaufen und für Spaziergänge ist die Natur nicht weit. Mit dem gegenüberliegenden Schulzentrum gibt es auch genügend Leben vor der Tür und die Bewohner sind „mitten in der Gesellschaft“.

Betreiber der Einrichtung wurde die Ulmer Compassio-Gruppe. Vor einem Jahr erwarb die Schönes-Leben-Gruppe, eine Tochter des unabhängigen Beteiligungsunternehmens Waterland, die Anteile. In Kissing stehen 104 Pflegeplätze auf drei Stockwerken zur Verfügung. Die Wohnbereiche sind heimatnah als Lechfeld, Kissinger Heide und Ottmaringer Holz benannt.

Neben dem Pro Seniore in Friedberg ist die Kissinger Einrichtung die einzige im Landkreis mit einem sogenannten beschützenden, also geschlossenen Bereich.

In den ersten vier Jahren war Martina Schmidberger die Einrichtungsleiterin. Im Februar 2014 übernahm Yvonne Friedrichs diese Funktion, sie wurde ein Jahr später durch Klaus Prim in der Funktion als Pflegedienstleiter unterstützt. Dazwischen gab es für das Haus eine kleine Durststrecke, „die wir mit viel Engagement meisterten“, so schreibt Friedrichs in der Jubiläumszeitung. „Bereits nach einem Jahr meiner Tätigkeit haben wir es geschafft, ein zuverlässiges und höchst motiviertes Team zu stellen und unser Haus voll zu belegen.“

Aktuell erhielt die Einrichtung das Siegel „Attraktiver Arbeitgeber Pflege“, worauf Friedrichs besonders stolz ist. „Mit diesem Siegel des Branchen-Prüfsystems zeigen wir auch Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern.“ Und obwohl allerorten die große Fluktuation des Personals im Pflegebereich beklagt wird, kann das Haus Gabriel im Jubiläumsjahr gleich zehn der derzeit insgesamt über hundert Mitarbeiter für ihre Treue von der ersten Stunde an ehren. Dazu gehört auch Steffi Heim von der Verwaltung, die als das fröhliche Gesicht am Empfang bekannt ist. „Am ersten Tag haben wir mit einem Bewohner angefangen und täglich kam ein weiterer dazu“, erinnert sie sich an die Anfänge. Mitte Juli 2009 bei der offiziellen Einweihung waren bereits 25 Bewohner dabei.

Begeistert von ihrem Job sind nach wie vor Hauswirtschaftsleiterin Ayse Bicakci sowie Hausmeister Christian Danner. „Hier kann ich an meinem Heimatort arbeiten, bin flexibel und in der Ferienzeit kann ich auch mal meine Kinder mit zur Arbeit nehmen“, nennt Danner einige Vorteile. Ergotherapeutin Yvonne Holzmann kann sich keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen. „Hier war meine erste Stelle nach der Ausbildung und hierher kam ich auch nach meinem Erziehungsurlaub wieder gerne zurück“, sagt sie. Die Erlebnisse mit den Senioren möchte die 32-Jährige nicht missen. Gerne erinnert sie sich an eine inzwischen verstorbene Dame, die sich beim Kuchenbacken immer das Eiweiß ins Gesicht strich. „Mädle merk der des, des macht ne schöne Haut“, habe sie dann immer gesagt.

Seit 2011 wird im Haus Gabriel auch ausgebildet. Vor einem Jahr startete man zusätzlich mit dem Angebot der ambulanten Pflege, die von Sigrid Klein aufgebaut wurde und seit 1. April dieses Jahres von Andrea Lippert geleitet wird. Derzeit werden bereits 40 Patienten in ihren eigenen vier Wänden betreut.

