13:09 Uhr

Seitenspiegel zerstört: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine Unfallflucht in Friedberg beobachtet haben.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Montag im Laufe des Tages in Friedberg ereignet hat. In der Burgwallstraße zerstörte ein unbekannter Täter den Seitenspiegel eines parkenden Pkws. Es entstand ein Schaden von 200 Euro.

