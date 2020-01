10:06 Uhr

Sekundenschlaf: 77-Jähriger prallt in Dasing gegen Baum

Ein 77-Jähriger hat in Dasing wohl die Kontrolle über sein Auto verloren, weil er in einen Sekundenschlaf gefallen ist. Er prallte gegen einen Baum.

Ein 77-Jähriger ist in Dasing offenbar in einen Sekundenschlaf gefallen und dadurch gegen einen Baum gekracht. Am Mittwoch gegen 8.40 Uhr fuhr der Senior mit seinem VW Passat in der Taitinger Straße Richtung Ortsausgang. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Fahrer einen Sekundenschlaf.

Dadurch kam er laut Polizei mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Passat anschließend gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 28.000 Euro. (tril)

