Selbst Nieten werden beim Merchinger Spielplatzfest zur Attraktion

In Merching schlagen nicht nur Kinderherzen höher. Erstmals ist beim Spielplatzfest auch der Familienstützpunkt dabei.

„Ich muss unbedingt nochmal zu dieser Bonbonschleuder, die ist total cool.“ Begeistert sehen die umstehenden Kinder der sportlichen Mama zu, wie sie mit einem Tennisball auf die Zielscheibe zielt, trifft und unter anerkennendem Nicken und offenen Mündern der Umstehenden das Bonbon auffängt, das nun auf sie zuschießt. „Richtig toll!“, meint ein Mädchen mit blonden Locken bewundernd. Klar, dass sie das auch gleich versucht, beteuert sie eifrig.

Ein wenig versetzt liefern sich zwei Freunde ein Sprintduell mit Grasskiern – gar nicht so leicht die Balance zu halten – vor allem, wenn die Sonne blendet. Wer geschickt ist, kann sich auch im Blätterduell messen, bei dem man mit einem Strohhalm in möglichst kurzer Zeit Blätter ansaugen, und sie ein Stückchen entfernt wieder ablegen muss. Oder sein Geschick beim Speed-Hüpfball hüpfen beweisen. Der dreijährige Alois hat gerade hochkonzentriert und ganz geschickt mit einem Tuch Murmeln durch einen Tunnel bewegt. Stolz zeigt er seinen Spielepass, bei dem für jede der fünf Stationen eine Figur ausgestanzt wird. Mächtig stolz ist er darauf, beim Spieleparcours mitzumachen und richtig Spaß haben sein Papa und er auch dabei.

Gute Gespräche mit den Eltern geführt

Wer gerne bastelt, hat auch Gelegenheit dazu: Heute sind erstmals Jutta Aichmüller und Elisabeth Arnold vom Familienstützpunkt Süd dabei und haben buntes Papier und fröhliche, bedruckte Kleberollen dabei. Lina, Marie und Elias sind ganz vertieft dabei zu basteln: Vatertagskarten, Lesezeichen - was das Herz begehrt. Die beiden Pädagoginnen genießen es, beim Spielplatzfest dabei sein zu dürfen und loben die angenehme Atmosphäre. Gleichzeitig ist es eine Gelegenheit für sie selbst, sich als Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte vorstellen zu können. Sehr gute Gespräche haben sie schon mit einigen Eltern geführt, meinen sie zufrieden.

„Lose!“, dieser Ruf zieht magisch an, vor allem wenn man in der Losbude bewundern kann, was es für tolle Preise gibt. Doch diesmal ist man sogar fast versucht, sich zwei Nieten zu wünschen, denn auch da gibt es eine Attraktion: Fast wie ein Kunstwerk sieht der Stand aus, bei dem man für zwei Nieten an einer Schnur ziehen kann, an der lauter kleine Überraschungen befestigt sind.

Die Organisatoren freuen sich über das schöne Wetter

Wibke Sachs und Petra Strehle, die Vorsitzenden des JuKi Vereins sind mitten im Geschehen und freuen sich, über alle die fröhlich herumtoben, Kuchen mampfen oder genüsslich an einem Cocktail nippen und dass wieder einmal ausdrücklich einschließlich des Wetters alles so genial geklappt hat.

