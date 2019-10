vor 19 Min.

Selbst im Traumberuf gibt es noch freie Stellen

Bei der Friedberger Jobbörse stellen Unternehmen aus der Region zahlreiche Berufsbilder vor. Wer noch keine Lehre begonnen hat, kann hier fündig werden.

Von Thomas Goßner

Die Unternehmen in der Region suchen händeringend nach Auszubildenden. Die Friedberger Jobbörse, die am Samstag, 16. November, in der Max-Kreitmayr-Halle stattfindet, ist darum bereits seit Langem ausgebucht. 44 Aussteller bieten dabei Einblicke in 83 Berufsbilder. „Wir brauchen und wir machen das“, bekräftig Dieter Weidner, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, die Notwendigkeit solcher Infobörsen.

Die Friedberger Jobbörse wird veranstaltet von der Industrie- und Handelskammer, der Stadt Friedberg und der Friedberger Allgemeinen. Sie findet am Samstag, 16. November, von 9 bis 13 Uhr in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg statt. Der Eintritt ist frei.

Zum 22. Mal findet die Jobbörse statt, die gemeinsam von der IHK, der Friedberger Allgemeinen und der Stadt Friedberg veranstaltet wird. Waren die ersten Jahre noch von einem deutlichen Lehrstellenmangel geprägt, so hat das Pendel inzwischen in die andere Richtung ausgeschlagen. Bei einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent herrschen Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel im Wittelsbacher Land.

Unternehmer müssen Fachkräfte selbst ausbilden

Die Unternehmen müssen ihr Personal selbst ausbilden, wenn sie die Stellen besetzen wollen. Viele Jugendliche nutzen die Jobbörse auch, um Praktika zu vereinbaren und sich einen erster Eindruck vom Wunschberuf zu verschaffen.

Unter dem Dach der IHK bieten derzeit 264 Betriebe 938 Lehrstellen an. 393 Ausbildungsverträge wurden im Herbst neu abgeschlossen, das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 18 Prozent. Vor allem der Handel profitiert von dieser Zunahme.

Die Top Ten der IHK-Berufe in der Region Augsburg

Zu den Top Ten der IHK-Berufe im Wirtschaftsraum Augsburg gehören unter anderem Industriemechaniker, kaufmännische Berufe, Mechatroniker oder Fachinformatiker. Wichtig ist den jungen Leuten bei der Berufswahl, dass die Ausbildungsstätte gut erreichbar ist. Die Tendenz geht zu geregelten Arbeitszeiten. Und auch die Digitalisierung spielt eine zunehmende Rolle.

Rückläufig ist dagegen die Zahl der Ausbildungsverträge im Handwerk. „Aktuell haben wir ein leichtes Minus von 2,2 Prozent bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen“, berichtet Pressesprecherin Monika Treutler-Walle: „Das ist jedoch nicht beunruhigend, denn wir hatten im Vorjahr eine starke Zunahme von sechs Prozent und beurteilen den momentanen Ausbildungsmarkt als stabil.“

Auch dem Handwerk fehlt der Nachwuchs

Aufgrund der guten Konjunktur im Handwerk suchen auch die Handwerksbetriebe Fachkräfte und setzen auf Ausbildung von Nachwuchskräften im eigenen Unternehmen. Junge Menschen mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Handwerk sind laut Treutler-Walle gefragt und haben beste berufliche Perspektiven. Der handwerkliche Ausbildungsmarkt ist noch bis zum Jahresende in Bewegung.

Am größten ist das Interesse der Jugendlichen an einer technischen Ausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker oder Anlagenmechaniker, aber auch als Schreiner, Maurer oder Zimmerer.

Ausbildungsmarkt in der Region Augsburg ist in Bewegung

Selbst in gut nachgefragten Jobs gibt es laut Handwerkskammer aber noch offene Stellen. „Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, soll auf jeden Fall in die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Schwaben reinklicken. Unter www.lehrstellenboerse-schwaben.de finden sich interessante Angebote“, rät Monika Treutler-Walle.

30 Bilder Jobbörse in Friedberg Bild: Peter Stöbich

Ein Sorgenkind ist dagegen die Gastronomie, die unter einem schlechten Image leidet. „Das müssen wir pushen“, sagt Dieter Weidner, der mit seinem Unternehmen, der Friedberger Weidner Gruppe, in diesem Sektor tätig ist. Er selbst konnte alle Lehrstellen besetzen und appelliert an die Kollegen, die Ausbildung attraktiv zu halten. „Sie bietet viele Chancen“, ist er überzeugt.

Schulpartnerschaften der heimischen Firmen

Angesichts des Fachkräftemangels unterhalten viele Unternehmen aus dem Wittelsbacher Land Partnerschaften mit den örtlichen Schulen. So arbeitet das Friedberger Gymnasium mit der Forum Media Group zusammen, die Mittelschule Friedberg mit der Firma Segmüller, die FOS mit Federal Mogul und die Konradin-Realschule mit voxeljet. War die Jobbörse ursprünglich für Haupt- und Realschüler gedacht, so sind inzwischen auch viele Gymnasiasten unter den Besuchern. „Es muss nicht immer ein Studium“, rät Dieter Weidner; oft bietet sich der Besuch einer Hochschule noch nach der Lehre an.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Thomas Goßner Friedberger Jobbörse hat sich bewährt

Themen folgen