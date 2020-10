vor 48 Min.

Selbsthilfegruppen im Wittelsbacher Land stellen sich in Ausstellung vor

Bei Depressionen können Selbsthilfegruppen Rat anbieten. Darüber informiert eine Ausstellung in Kissing.

Krank, unglücklich, süchtig? Im Kissinger Rathaus können sich Interessierte ein Bild von den Angeboten der Selbsthilfegruppen machen.

„Ich-Du-Wir: Sind Selbsthilfe Schwaben!“ – so lautet der Titel der Fotoausstellung, die vom 6. bis zum 30. Oktober im Foyer des Rathauses in Kissing gezeigt wird. Damit macht die Ausstellung im Landkreis Aichach-Friedberg zum dritten Mal Halt, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr in den Paartalkliniken präsentiert wurde.

Die Ausstellung der Selbsthilfegruppen in im Rathaus in Kissing zu sehen. Bild: Ralf Lienert (Symbolfoto)

Besucher des Rathauses in Kissing haben zu den Öffnungszeiten Gelegenheit, die Ausstellung zu betrachten und sich über die gesundheitliche Selbsthilfe in Schwaben ein Bild zu machen. Kostenloses Informationsmaterial – wie die Begleitbroschüre zur Ausstellung, Flyer der Selbsthilfegruppen im Landkreis, Wegweiser mit Kontaktdaten verschiedenster Selbsthilfegruppen in Schwaben Nord und die aktuelle Selbsthilfezeitung – liegt zum Mitnehmen bereit.

"Selbsthilfe Schwaben" in Kissing zu sehen

Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Schwaben hat im Frühjahr 2019 einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Ich-Du-Wir: Sind Selbsthilfe Schwaben!“ ausgeschrieben. Es nahmen 31 Gruppen aus ganz Schwaben teil. Die Gruppen reichten Beiträge zu dem Thema „Selbsthilfe/Selbsthilfegruppenarbeit – was bedeutet das für Sie und Ihre Gruppenarbeit?“ ein. Aus den eingereichten Fotos entstand eine Ausstellung, die verschiedene Facetten zu chronischen Erkrankungen, Sucht und Behinderung zeigt.

Darunter sind drei Gruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vertreten. Die Selbsthilfegruppe Lipo-Treff unterstreicht im Wortspiel (G)rund-Lipödem das, was die Frauen verbindet: ein Lipödem, das rund macht. Es handelt sich um eine chronische Fettverteilungsstörung mit unproportionaler Umfangsvermehrung an Beinen, Armen und Gesäß. Die betroffenen Frauen haben mit Hürden zu kämpfen, jedoch eine Menge Spaß miteinander.

Von Lipödem über Krebs bis Sucht

Unter dem Motto „Hände stützen und geben Halt“ zeigt die Fotografie eines Betroffenen, der seine Hände in Handabdrücke des Jahrtausendwegs legt, die Bedeutung des Blinden- und Sehbehindertenbundes, der mit Beratung und beim Einsatz von Hilfsmitteln unterstützt.

Wer je von einer Krebserkrankung betroffen war, schätzt das Leben umso mehr. Auf dem Bild der seit vielen Jahren aktiv tätigen Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge Aichach-Friedberg ist eine gesellige Runde bei einem Ausflug abgebildet, die auf die Gesundheit anstößt. Der Titel des Fotos lautet: „Freude am Über-Leben“.

So kann sich eine Lipödem-Erkrankung äußern. Bild: M. Biesenbach (Symbolfoto)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten sich die Gruppen über längere Zeit nicht treffen, doch nunmehr hat die Mehrheit der Selbsthilfegruppen ihre Aktivitäten wieder aufgenommen. Dort schließen sich Menschen zusammen, die selbst oder als Angehörige betroffen sind. Dabei kann es sich um körperliche, psychische oder seelische Erkrankungen, Behinderung, Sucht oder psychosoziale Probleme handeln.

Interessierte werden bei der Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe, bei der Gründung oder bei weiteren Anliegen von der Kontaktstelle unterstützt.

Sie ist telefonisch unter 0821/3242013 oder per Mail unter shg.gesundheitsamt@augsburg.de erreichbar. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen