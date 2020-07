11:20 Uhr

Senior fährt in Schmiechen über Schotter und stürzt

Ein 73-Jähriger ist in Schmiechen mit seinem Rad unterwegs. Auf einem Schotterweg verlor er die Kontrolle über sein Rad.

Als er zu langsam über einen Schotterweg radelte, blieb ein Senior an einer Warnbacke hängen und stürzte. Laut Friedberger Polizei war der 73-Jährige am Montagnachmittag auf dem Kapplweg in Schmiechen unterwegs.

Senior stürzt beim Radfahren in Schmiechen

Dort habe sich die Sicherung eines Klickpedals nicht geöffnet, was zu Verletzungen im Bereich des Oberschenkels führte. Der Senior wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, ein Sachschaden war nicht zu erkennen. (pos)

