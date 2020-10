22.10.2020

Senior mit knapp 1,5 Promille am Steuer in Mering erwischt

In Mering kontrolliert die Polizei einen 63-Jährigen - er hatte knapp 1,5 Promille im Blut.

In Mering kontrolliert die Polizei einen 63-Jährigen. Dabei stellen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest.

Einen 63-jährigen Fahrer mit deutlichem Alkoholgeruch kontrollierte die Polizei am Mittwoch kurz vor Mitternacht. Der Mann war mit seinem Pkw am Spielberg in Mering unterwegs, ein Alkoholtest ergab laut Polizei 1,48 Promille.

Betrunken am Steuer: Polizei erwischt Mann in Mering

Die Beamten stellten den Führerschein sicher, ordneten eine Blutentnahme an und ermitteln nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen