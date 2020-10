vor 35 Min.

Senior stürzt beim Spaziergang in Friedberg-Ottmaring

Während eines Spaziergangs stürzte ein 83-Jähriger in Friedberg-Ottmaring.

Während eines Spaziergangs stürzte ein 83-Jähriger in Friedberg-Ottmaring. Welche Verletzungen er dabei erlitt.

Am Dienstagabend stürzte ein 83-jähriger Mann während seines Spaziergangs in der Pfarrer-Fiegl-Straße in Ottmaring.

Senior erleidet Schürfwunden in Ottmaring

Dabei zog er sich Schürfwunden zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg gebracht. (AZ)

