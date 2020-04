vor 33 Min.

Senior stürzt vom Rad und bricht sich den Unterschenkel

Ein Senior ist im Obermoos in Derching von seinem Rad gestürzt. Laut Polizei trug nicht nur er einen Schaden davon.

Ein 70-Jähriger stürzte am Sonntagmittag von seinem Fahrrad und brach sich den Unterschenkel. Nach Angaben der Polizei Friedberg war der Radler im Obermoos in Derching unterwegs und verursachte durch den Sturz an seinem Rad einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. (pos)