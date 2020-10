12:30 Uhr

Senior übersieht in Friedberg einen Transporter

Ein 80-Jähriger übersieht in Friedberg einen Kleintransporter und stößt mit ihm zusammen. Zwei Menschen werden verletzt und der Schaden ist groß.

Am Mittwochvormittag kollidierten ein Ford und ein Kleintransporter in Friedberg. Zuvor hatte der 80-jährige Fordfahrer von der Münchner Straße nach links in die Wiffertshauser Straße einbiegen wollen. Dabei übersah der Senior den von links kommenden Kleintransporter, der eigentlich Vorfahrt hatte, und stieß mit ihm zusammen.

Unfall in Friedberg mit zwei Verletzten

Der Fordfahrer musste ebenso wie der 55-jährige Fahrer des Transporters leicht verletzt ins Friedberger Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt, weshalb die Münchner Straße stadteinwärts etwa 45 Minuten lang gesperrt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 13.000 Euro. (pos)

