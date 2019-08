10:11 Uhr

Senior verursacht Unfall in Mering

Ein 81-Jähriger hat die Vorfahrt eines anderen Autofahrers in der Ecknerstraße in Mering missachtet. Durch den Unfall kam es zu einem hohen Sachschaden.

Ein 81-Jähriger hat jetzt laut Polizei einen Unfall in der Ecknerstraße in Mering verursacht. Er fuhr demnach mit seinem VW am Donnerstag gegen 13.25 Uhr die Straße entlang und missachtete beim Einbiegen an der Einmündung zur Kirchstraße die gebotene Vorfahrt eines 51-Jährigen. Dieser war mit seinem Fiat auf der Kirchstraße unterwegs.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Insassen blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand an den beiden Autos aber Sachschaden in Höhe von zusammen rund 4000 Euro. (tril)

Themen Folgen