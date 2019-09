Senioren wollen weg von der Ofenbank

Auch in Friedberg gibt es jetzt einen Fahrdienst für Senioren. Braucht es das wirklich?

Curd Jürgens wird der Satz zugeschrieben: „Alles was Spaß macht, hält jung!“ Nun hat sich der Schauspieler tatsächlich bis ins Alter gut gehalten, aber ganz so einfach ist es halt nicht. Trotzdem wächst gerade eine Generation von Senioren heran, die länger fit sind, mit Recht auch länger Spaß am Leben haben wollen statt auf der Ofenbank zu sitzen.

Deswegen ist es gut, dass Politik und Gesellschaft dem Rechnung tragen – sei es mit einem Quartierskonzept für die südlichen Stadtteile, wie es Friedberg für seine älteren Bürger entwickeln will, sei es mit Fahrdiensten, die ein gehöriges Stück Selbstständigkeit ermöglichen. Tatsächlich fragen manche: Wozu?

Schließlich funktionieren in einer Stadt wie Friedberg soziale Netzwerke immer noch gut, in den Dörfern sowieso. Jeder würde doch Oma Schmied mit zum Arzt nehmen oder Opa Müller etwas aus dem Supermarkt mitbringen.

Ja schon, aber zu Würde und Selbstachtung gehört auch, dass man nicht immer lieb bitten und sich irgendwie erkenntlich zeigen muss und trotzdem, sei es zeitlich, sei es mental, abhängig bleibt. Deswegen sind die Fahrdienste – oft ja auch von nicht mehr ganz jungen Menschen getragen – eine tolle Sache.

Lesen Sie auch: Friedberger Senioren werden mobil

Themen folgen