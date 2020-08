00:31 Uhr

Seniorenberatung in Friedberg zieht um

Johanna Möst und Ina Albes arbeiten in der Fachstelle für pflegende Angehörige.

Jetzt ist das Büro von Johanna Möst und Ina Albes im Stadtzentrum zu finden

Seit gut 20 Jahren ist die Seniorenberatung, auch bekannt als Fachstelle für pflegende Angehörige, im Landkreis Aichach-Friedberg tätig. Neben einem Büro im Landratsamt gibt es Außenstellen in Friedberg und Mering. Bisher war die Friedberger Außenstelle beim Jugendamt in der Konradinstraße angesiedelt. Da die Räumlichkeit vom Jugendamt selbst benötigt wird, ist Johanna Möst, die Beraterin für den Raum Friedberg, in die Ludwigstraße 39, dort ist auch die Kfz-Zulassungsstelle, umgezogen.

Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, erhalten Angehörige eine umfassende Pflegeberatung. Auch Senioren selbst suchen die Beratungsstelle auf, um sich bei zunehmender Hilfsbedürftigkeit über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. „Die Anliegen sind sehr unterschiedlich, berichtet Johanna Möst. Die meisten Pflegebedürftigen möchten auch mit körperlichen Beeinträchtigungen weiterhin in der eigenen Wohnung leben. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, wird von Familienangehörigen meist sehr viel Unterstützung geleistet. In einer Beratung können dann verschiedene Entlastungsmöglichkeiten erörtert werden. „Es wird besonderer Wert auf Neutralität gelegt“, sagt Johanna Möst, „die endgültige Entscheidung bleibt immer den betroffenen Familien selbst überlassen.“ Zudem können sozialrechtliche Fragen geklärt werden. Da die Pflegeversicherung sehr differenziert und für den Laien meist schwer zu durchschauen ist, übernimmt die Beratungsstelle eine Art Lotsenfunktion bei den verschiedenen gesetzlichen Regelungen.

Eine besondere Herausforderung in der häuslichen Versorgung sind Pflegebedürftige mit demenziellen Erkrankungen. „Auch das Wohl des Angehörigen darf nicht vernachlässigt werden“, meint die Beraterin. Durch psychosoziale Beratung, begleitende Unterstützung und das Aufzeigen von Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige möchte die Fachstelle verhindern, dass Angehörige durch die oft lang andauernde Pflege selbst erkranken.

Ergänzend gibt es in verschiedenen Wohnorten regionale Angebote durch bürgerschaftliches Engagement. Ehrenamtliche Helfer bieten unterschiedliche Dienste an, wie zum Beispiel einen Besuchsdienst für zu Hause oder Fahrdienste, damit Senioren noch eigenständig den Einkauf erledigen zu können. (AZ)

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter zentraler Rufnummer 08251/872233.

