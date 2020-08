vor 53 Min.

Seniorenklub Eurasburg wird 40

Ebenso lang leitet Anni Wolf den Treffpunkt für ältere Menschen

Von Manfred Sailer

40 Jahre ist es her, dass drei engagierte Frauen in Eurasburg einen Seniorenklub gegründet haben. Anastasia Fleischmann, Anni Wolf und Lore Wolff haben ihn im August 1980 aus der Taufe gehoben. Anni Wolf kann heuer auf das 40-jährige Jubiläum als ehrenamtliche Leiterin zurückblicken.

Noch immer organisiert sie Feiern im Fasching, an Ostern, zum Nikolaus und an Weihnachten. Auch Ausflüge und Wallfahrten in die nähere Umgebung stehen auf ihrem Programm. Das Senioren-Sommerfest ist ein fester Bestandteil des Eurasburger Gemeindelebens und erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

Der Seniorenklub trifft sich alle zwei Wochen am Dienstagnachmittag. Da wird gemeinsam gebastelt, gesungen und geturnt. Michael Wilhammer jun. hält Lichtbildervorträge über interessante Themen. Ganz wichtig ist für die Teilnehmenden das gemütliche miteinander reden und essen. Bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses trifft man sich zur Zeit im Sportheimrestaurant 1818. Dann steht ein Umzug in neue Räume an. Im neuen Rathaus wird ein Raum geschaffen, wo künftig die Treffen stattfinden. Derzeit zählt der Seniorenklub knapp 20 Mitglieder und versteht sich als soziale Einrichtung, die sich finanziell selbst trägt.

Bürgermeister Paul Reithmeir und der Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Herbert Meßner gratulierten im Namen der Gemeinde zu dem beachtenswerten Jubiläum „40 Jahre Leiterin des Seniorenklub Eurasburg“ und wünschten alles Gute. (Foto: Manfred Sailer)

