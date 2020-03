vor 17 Min.

Seniorin missachtet Vorfahrt

Eine 82-Jährige verursacht einen Unfall an der Aichacher Straße in Friedberg. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Eine 82-jährige Fahrerin missachtete bei der Einfahrt auf die Aichacher Straße in Friedberg die Vorfahrt und stieß daraufhin mit einem 57-Jährigen zusammen. Am Donnerstag war die Seniorin auf der Wulfertshauser Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenprall mit dem aus Dasing kommenden Pkw. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro. (pos)

