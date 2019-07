vor 20 Min.

Seniorin rammt Auto: Vier Fahrzeuge beschädigt

Ganze Arbeit leistete eine 81-jährige Autofahrerin in Friedberg.

Ihr eigener Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls umgeworfen. Die 81-Jährige musste ins Krankenhaus.

Gleich vier Fahrzeuge und ein Anhänger wurden bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Friedberg beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 81-Jährige mit ihrem Ford die Ekherstraße. Durch Unachtsamkeit stieß sie mit ihrem Fahrzeug seitlich gegen einen geparkten VW. Der Ford wurde in Folge des seitlichen Anstoßes regelrecht umgeworfen und blieb auf der linken Fahrzeugseite mitten auf der Fahrbahn liegen.

Das Auto der Frau wurde abgeschleppt

Durch die Wucht des Anstoßes wurde der VW auf einen ebenfalls geparkten Anhänger und dieser wiederum auf einen Audi geschoben. Weiterhin wurde durch den Unfall ein Pkw der Marke Suzuki beschädigt, der ebenfalls am Straßenrand abgestellt war. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von zusammen ca. 9500 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus Friedberg behandelt.

Themen Folgen