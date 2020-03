14:00 Uhr

Seniorin streift Auto und will weiterfahren

Zu einem Unfall ist es in Mering gekommen, als eine Senioren auf einem Parkplatz mit ihrem Pkw ein anderes Auto streifte. (Symbolfoto)

Eine Autofahrerin streifte in Mering ein anderes Auto - und wollte danach weiterfahren. Doch sie wurde beobachtet.

Am Freitagmittag wurde eine ältere Dame von einer zufällig anwesenden Polizeistreife und einer weiteren Zeugin dabei beobachtet, wie sie auf einem Parkplatz an der Münchener Straße in Mering einen anderen geparkten Pkw streifte und weiterfahren wollte.

Der Sachschaden beträgt 1000 Euro

Auf den Unfall angesprochen, stritt sie diesen trotz der vorhandenen Augenzeugen vehement ab. Nun muss sie sich um die Schadensregulierung in Höhe von etwa 1000 Euro kümmern. (AZ)

