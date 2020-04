12:30 Uhr

Seniorin übersieht Radler und stößt mit ihm zusammen

Eine Seniorin fuhr nach Angaben der Friedberger Polizei aus einem Kreisverkehr heraus und übersah einen 88-Jährigen Radler.

Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Friedberg übersah eine Pkw-Fahrerin einen Radler. Die 74-Jährige wollte in Richtung Friedberger Innenstadt ausfahren, während der 88-jährige Radfahrer in Richtung Luitpoldstraße unterwegs war. Dabei nahm sie dem Senioren die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 88-Jährige hatte infolgedessen Schmerzen in den Beinen und wurde ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden von etwa 100 Euro an dem Pkw. (pos)

Themen folgen