11:00 Uhr

Seniorin umfährt Schranke in Kissing und stürzt vom Fahrrad

Beim Versuch, eine Schranke zu umfahren, stürzt eine 75-Jährige in Kissing vom Fahrrad. Sie muss ins Friedberger Krankenhaus.

Eine Seniorin stürzte am Donnerstag vom Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Die 75-Jährige war am Donnerstagnachmittag im Mergenthauer Weg in Kissing unterwegs und streifte dabei eine Schranke bei dem Versuch, sie zu umfahren.

Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie anschließend ins Friedberger Krankenhaus gebracht, am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. (pos)

