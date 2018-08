vor 2 Min.

Seniorin verschwindet aus Pflegeheim

Eine Seniorin verschwindet am Sonntagnachmittag aus ihrem Pflegeheim.

Die Polizei sucht im ganzen Ort nach der Frau: ohne Erfolg. Erst am Abend erfahren die Beamten, wo sich die Seniorin aufhält.

Nach dem Kaffeetrinken ist am Sonntagnachmittag eine Seniorin aus ihrem Pflegeheim in Mering verschwunden. Die Polizei suchte im gesamten Ortsbereich nach ihr, allerdings ohne Erfolg. Am Abend meldete sich schließlich ein Meringer Biergarten: Eine ältere Dame halte sich dort auf und finde nicht mehr nach Hause. Mitarbeiter des Pflegeheims holten die Seniorin ab und brachten sie wieder nach Hause.

