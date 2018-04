00:34 Uhr

Sensible Songs von Paul O’Brien

Beliebter Songwriter spielt wieder in Kissing

Der irischstämmige und in Kanada lebende Sänger und Songwriter Paul O’Brien gastiert am Sonntag, 29. April, zum wiederholten Mal mit seinem Soloprogramm in der evangelischen Emmauskirche in Kissing. Paul O’Brien ist ein Songschreiber mit tiefen Wurzeln und weitem Horizont. In seinen sensiblen Songs klingen die Erinnerungen an seine keltische Heimat nach.

Mit nur einer akustischen Gitarre und seiner faszinierenden Stimme schafft es Paul O’Brien, seine Zuhörer in seinen Bann zu ziehen und auf eine musikalische Reise der besonderen Art mitzunehmen. Beginn ist um 19 Uhr in der evangelischen Emmauskirche Kissing, Schulstraße 2d. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.