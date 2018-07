vor 60 Min.

Shakespeare mal anders

Mittelschule spielt Theater

„Hast du schon mal Shakespeare gelesen?“ – „Nein, aber ist das nicht der, der ,Romeo und Julia’ geschrieben hat?“ – „Ich kenn davon nur die Szene aus dem „,Fack ju Göhte’-Film, als die Schüler am Schluss das Theaterstück aufführen ...“ „Genau! Das würden wir auch gern spielen.“

So begann die Arbeit der Theatergruppe der Mittelschule Friedberg am Schuljahresanfang zu einem Stück, ein bisschen angelehnt an die berühmte Shakespeare-Vorlage, aber hineinversetzt in das moderne Leben, mit eigenen Ideen. Aufgepeppt mit ein paar Liebesgedichten von Hans Manz und dem berühmten Bertolt Brecht. Hohe Literatur und eigene Improvisationen wurden zusammengemischt, geschüttelt, und als peppige „Loveshakes“ wird die Theatergruppe sie jetzt dem Publikum servieren.

Der Titel passt – auch weil wir Jugendliche in diesem Alter, oder auch alle Menschen, von der Liebe immer wieder ganz schön durchgeschüttelt werden. Zu sehen gibt es in dem Stück alles, was zur Liebe dazugehört, Bandenkriege zwischen Jungs, Styling-Szenen von Mädchen, Tanz, Trouble mit Eltern, Freunde, die einen unterstützen, Eifersucht, Romantik …

Besondere Ehre: Mit „Loveshakes“ vertrat die Mittelschule Friedberg Schwaben bei den bayerischen Theatertagen in Passau, die das Kultusministerium veranstaltet. Die Aufführung in Friedberg ist am Dienstag, 24. Juli, 19 Uhr. (FA)

