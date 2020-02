Showtime beim Meringer Rosenmontagsball

Plus Das Faschingskomitee Lach Moro veranstaltet ein rauschendes Fest. Welcher Auftritt für viel Aufsehen sorgt.

Als die Gäste des Meringer Rosenmontagsballs die Mehrzweckhalle betraten, waren sie erst einmal beeindruckt von dem ungewohnten Anblick und riefen „Wow!“ und „Wunderschön!“. Die sonst eher nüchterne und schmucklose Turn- und Veranstaltungshalle präsentierte sich als schillernder Ball- und Tanzsaal wie aus den goldenen 1920er-Jahren.

Seit den Morgenstunden hatten fleißige Helfer die Tische üppig mit Tischdecken, großen Kerzenleuchtern, frischen Blumen und leuchtenden Glasvasen, ebenso die Wände und Decke mit elegantem Glamour-Lametta dekoriert.

Band Intakt sorgt in Mering für gute Stimmung

Für gute Stimmung sorgte zudem die Band Intakt mit einem Repertoire, das vom Wiener Walzer über Oldies bis hin zu modernen Chart-hits wie „Flieger“ und „Je ne parle pas français“ reichte.

Fred Wunderle von Lach Moro erklärte: „Die vergangenen Jahre hat immer die Tom Lorenz Band aufgespielt. Die haben sich jedoch aufgelöst.“ Bei den rund 240 elegant gekleideten, gut gelaunten Gästen kamen die Songs hervorragend an. Kaum ertönten die ersten Klänge der Band, hielt es die meisten nicht mehr am Tisch. Die Tanzfläche war bis in die Morgenstunden stets voll. Auch dem Ehrenprotokollchef der Faschingsgesellschaft, Stefan Sumperl, gefiel die Musik. Er hat immerhin den Vergleich: Das sei sein 54. Rosenmontagsball, erzählt er. „Es ist für mich eine Ehrensache, hierher zu kommen.“ Das besondere Highlight der Veranstaltung seien für ihn aber jedes Jahr die Auftritte der beiden Garden.

Die Jugendgarde des Faschingskomitees Lach Moro sorgte beim Meringer Rosenmontagsball für gute Unterhaltung. Bild: Edigna Menhard

Kein Wunder, die Mädchen zeigten mit ihrem Programm „It´s Showtime“ einen farbenfrohen und gelungenen Auftritt. Ein besonderer Hingucker waren auch dieses Jahr wieder die vielen verschiedenen Kostüme, die in Sekundenschnelle präsentiert wurden. Ein Mitglied der Jugendgarde verriet, dass man sich innerhalb 18 Minuten neun Mal umziehe – 86 Kostüme, 79 Hüte und 41 Paar Schuhe standen dafür bereit.

Orden werden beim Rosenmontagsball verliehen

Der Rosenmontagsball hatte jedoch noch weitere Programmpunkte. So verlieh Lach Moro einige Orden an Sponsoren, etwa an Hans Reich (Metzgerei Reich), Thomas Kerscher (Waldrian Textildesign) und Winfried Ruf (Fachmedien-Institut). Auch einige Politiker konnten die Auszeichnung entgegennehmen wie etwa Gemeinderat Andreas Widmann (SPD).

Meringer Politprominenz war – angesichts des Wahljahrs – auffällig viel unter dem Publikum. So schwangen nicht nur der derzeitige Meringer Bürgermeister Hans-Dieter Kandler sowie Landrat Klaus Metzger das Tanzbein, sondern auch vier der fünf Bürgermeisterkandidaten. Sie nahmen es dann auch mit Humor, als die beiden Moderatoren Andi Schelle und Fred Wunderle die Slogans ihrer Wahlplakate auf die Schippe nahmen. Großzügig zeigten sich dann alle Politiker ebenso wie viele Gäste, als sie sogenannte Trösterbären kauften. Diese kleinen Teddys sind speziell für den Einsatz in Rettungswagen und Krankenhäuser entwickelt, um traumatisierten Kindern zu helfen. 200 Stück davon wurden insgesamt erworben und werden nun an das Rote Kreuz gespendet.

