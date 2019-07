Sie bewahren die Tradition beim Friedberger Altstadtfest

Plus Gabriele und Hubert Raab gehören zu den Begründern der Friedberger Zeit. Sie achten auf die Historientreue und machen die Veranstaltung einzigartig.

Es gibt wenig, was beim Altstadtfest dem Zufall überlassen bleibt. Dafür sorgt ein Schriftstück, das vom Gewand über die Bewirtung bis hin zur üblichen Begrüßung alles regelt. Verfasst haben die Präambel zur Friedberger Zeit Gabriele und Hubert Raab. Bis heute darf niemand aktiv an der Veranstaltung teilnehmen, der aus Sicht der Raabs nicht hineinpasst.

Raabs setzten Altstadtfest in Friedberg gegen Bürgermeister durch

Friedberg braucht ein großes Fest zur Feier seines Gründungstages – davon war der damalige Bürgermeister Albert Kling 1988 überzeugt. Weniger überzeugte ihn dann die Idee von Hubert Raab: eine Veranstaltung, die Friedbergs Blütezeit zwischen 1680 und 1790 mit weithin bekannten Uhrmachern in den Mittelpunkt stellt. Kling wollte ein Renaissance-Fest nach Augsburger Vorbild.

„Das hätte mit Friedberg überhaupt nichts zu tun gehabt“, sagt Hubert Raab. Er blieb hartnäckig und präsentierte seine Pläne vor dem Stadtrat – mit Erfolg. „Das war wohl das einzige Mal, dass es gelungen ist, Kling von seiner Meinung abzubringen.“ Zwei Grundideen wollten Raab und die anderen Initiatoren ins Zentrum rücken: Historientreue und ein Zusammenspiel der Stadtteile.

Präambel regelt genau, was bei Friedberger Zeit erlaubt ist

Um diese Historientreue herzustellen, verbrachten die Raabs viele Tage in Archiven und Museen, sichteten etliche Aufzeichnungen aus der betreffenden Zeit. „Googeln hat nicht geholfen“, sagt Hubert Raab schmunzelnd. Das Werk, das entstand, ist die Präambel, die bis heute für alle aktiven Teilnehmer gilt. So grüßt man mit „Habe die Ehre“ und stößt „Auf die Gesundheit“ an.

Schauen sich die Raabs heute Bilder vom ersten Altstadtfest 1989 an, sind sie ganz und gar nicht zufrieden mit sich: „Wir haben zu Beginn schon viele Fehler eingebaut, aber immer wieder Dinge verbessert“, erzählt Gabriele Raab. „Die Hauben der Frauen beim ersten Fest gab es so in Friedberg nie, das ärgert mich bis heute. Wir haben in der Folge die Friedberger Hauben etabliert.“

Cola und Tomaten sind beim Friedberger Altstadtfest tabu

Auch in der Präambel festgeschrieben: die erlaubten Speisen und Getränke. So gibt es keine Cola oder Bowlen – dafür Braunbier oder Wasser. Nicht serviert werden dürfen zudem unter anderem Tomaten, Brühwürste oder Gulaschsuppe. Gewisse Abstriche müsse man aber machen: „Allein schon die Hygienevorschriften haben sich natürlich geändert“, so Hubert Raab. Außerdem gehe man vor allem auf Gastwirte mit internationaler Küche zu, die sich nicht an alle Vorschriften halten könnten. „Wir wollen, dass möglichst jeder Gelegenheit hat, Teil der Friedberger Zeit zu sein“, unterstreicht Gabriele Raab.

Gleiches gilt bei den Gewändern. „Jeder kommt rein, aber wer sich zum Beispiel mittelalterlich kleidet, zahlt Eintritt“, so Raab. Die einzige Ausnahme: Gäste aus anderen Städten dürfen die dort übliche Kleidung tragen. Generell ist festgeschrieben: Jeder soll sich seinem Beruf bzw. Stand entsprechend kleiden, nur angepasst ans 18. Jahrhundert.

Schulen spielen beim Altstadtfest in Friedberg Theater

Seit dem ersten Fest nehmen die Handwerker eine zentrale Rolle ein. „Früher hatten wir mehr aus anderen Regionen. Aber da sind wir teilweise auch reingefallen. Einer hat mal Hubschrauber aus Holz angeboten. Wir schließen dann zwar nicht den Stand, aber die sollte er doch bitteschön versteckt hinstellen“, so Gabriele Raab. Mittlerweile kommen fast alle Handwerker aus der Umgebung Friedbergs. Sie sollen Waren verkaufen, die ihrer Tätigkeit im Alltag entsprechen.

Eine weitere Säule des Altstadtfestes sind die Theateraufführungen der Schulen. Gabriele Raab muss heute noch fast weinen, wenn sie an ihre Lieblingsaufführung denkt: „2004 war das. Da gab es ein Musical zur Friedberger Zeit. Mein Mann hatte die Idee und ich habe den Text geschrieben. Bis heute berührt mich dieser Auftritt mit seiner einzigartigen Atmosphäre sehr.“ Einzigartig, das ist ohnehin ein gutes Stichwort für die Friedberger Zeit. „Jeder kennt die Mittelalterfeste, die es an vielen Orten gibt. Aber ein historiengetreues Fest zur Barockzeit wie in Friedberg gibt es weit und breit nicht“, sagt Hubert Raab.

Friedberg: Raabs sind stolz auf Engagement der Bürger

Doch selbst die Raabs konnten nicht alle Ideen, die sie hatten, umsetzen. „Ich wollte ein Brotzeithäusl der Handwerker errichten lassen. Das wäre eine ganz tolle Sache. Doch man konnte sich nicht einigen. Mich macht das bis heute traurig“, sagt Gabriele Raab. Ein weiterer Flop war das gescheiterte Schmücken der kompletten Friedberger Innenstadt mit Blumen.

Die Raabs betonen, dass die Friedberger Zeit ein Fest der Einwohner sei. Es brauche die Stadt für die Organisation, „aber nichts ginge ohne das bürgerschaftliche Engagement“, meint Hubert Raab. Das sei auch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen in der Stadt zu sehen. „Darauf können wir alle stolz sein.“

