13.07.2019

Sie fördern das Altstadtfest

„Auf die Gesundheit“ stießen Sponsoren und Veranstalter der Friedberger Zeit an: (von links) Dr. Markus Litpher, Vorstandsmitglied der Lechwerke, Cornelia Kollmer, Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg, Bürgermeister Roland Eichmann, Veranstaltungsleiter Frank Büschel und Christof Gerpheide, Gesamtvertriebsleiter der Firma Segmüller.

Hinter der Friedberger Zeit steht ein großer ehrenamtlicher, aber auch finanzieller Aufwand. Das würde sich nicht stemmen lassen ohne Sponsoren, wie Bürgermeister Roland Eichmann und Veranstaltungsleiter Frank Büschel vor den Medien hervorhoben.

Die drei „Premiumpartner“ der Stadt unterstützen auch dieses Altstadtfest: Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg, Lechwerke und Segmüller. Cornelia Kollmer, Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse, bekräftigte: „Das ist ja auch mehr als ein normales historisches Fest.“ Mitarbeiter der Sparkasse sind hier auch am Münzprägestand vertreten. Christof Gerpheide, Gesamtvertriebsleiter der Firma Segmüller, erinnerte daran, dass Segmüller zwar als Handelsunternehmen wahrgenommen werde, aber im Ursprung ein Handwerksunternehmen und somit dem Konzept des Festes verbunden sei. Man versuche außerdem, den Bogen zwischen Ober- und Unterstadt zu spannen. Auch Markus Litpher, Vorstandsmitglied der Lechwerke AG, lobte die Beständigkeit, die Nachhaltigkeit und das bürgerschaftliche Engagement bei der Friedberger Zeit. Alle drei Sponsorenvertreter betonten, ihnen liege es sehr am Herzen, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Region zu unterstützen. (kru)

