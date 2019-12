Sie gestaltet die Friedberg-Sterne für den Adventsmarkt

Plus Claudia Schwarz vom Kerzenladen am Augsburger Dom verkauft auf dem Friedberger Advent Holzsterne mit Friedberg-Motiven. Wie kam es dazu?

Den letzten hölzernen Friedberg-Stern mit der Ansicht der Stadtmauer hält Claudia Schwarz stolz in Händen. Dieses Exemplar konnte sie gerade noch retten, denn seit Samstag ist er ausverkauft. Auch das Schloss ist schon vergriffen. Insgesamt zehn Motive hat die Künstlerin, die in Augsburg das Geschäft Wachs & Kunst beim Dom betreibt, entworfen; diese verkauft sie auf dem Friedberger Advent. Den Auftakt machte die Stadtpfarrkirche St. Jakob, danach kamen Herrgottsruh, das Rathaus, das Schloss, der Marienbrunnen, die Wallfahrtskirche Maria Alber, St. Afra im Felde, St. Stephan und die Pallottikirche. Jedes Jahr ein neues Motiv.

Claudia Schwarz startete erst ohne Friedberg-Sterne auf dem Adventsmarkt

Vor elf Jahren hat sie damit angefangen. Sie bekam die Möglichkeit, einen Stand auf dem Friedberger Advent vor der Pfarrkirche St. Jakob zu betreiben. Weil ihre Eltern in Wulfertshausen wohnen und sie dort aufgewachsen ist, war klar, dass nur ein Stand in Friedberg infrage kommt. „Hier ist es besinnlicher als auf den großen Märkten“, sagt Schwarz. Rentiert hat es sich im ersten Jahr aber nicht. Deshalb hat sich die 36-Jährige überlegt, etwas Neues anzubieten: Etwas, das für die Friedberger interessant sein könnte.

Auf einer Messe kam ihr die zündende Idee. „Meine Mutter und ich entdeckten dort Holzsterne mit individuellen Motiven“, erzählt die Wachsbildnerin. Die Vorlage in Form einer Zeichnung musste sie selbst entwerfen. „Da kam das Künstler-Gen in mir hervor und ich brachte meine Ideen zeichnerisch aufs Papier.“ Dass das so ein Renner werden würde, das hätte sie nie gedacht. „Im ersten Jahr haben die Kunden schon gefragt, was im nächsten Jahr kommen wird.“ Ihr Lieblingsstern ist das Rathaus. Das Motiv wird mit einem Laser aus den dünnen Holzplatten mit Hitze ausgeschnitten. „Für diese filigranen Arbeiten muss man geboren sein. Sonst kann man das nicht machen. Hier gehört viel Leidenschaft dazu“, sagt Schwarz.

Keine Motive mehr für neue Friedberg-Sterne

Um sich ihrer Kunst widmen zu können, hält ihr Mann ihr den Rücken frei und macht gerne mal „Kinderdienst“. Schwarz ist gelernte Bankkauffrau. Das war aber nie ihr Traumberuf. Also hat sie ihr Hobby zu ihrem Beruf gemacht und einen eigenen Devotionalienladen in Augsburg eröffnet. Inzwischen ist sie in das Geschäft ihrer Mutter am Dom mit eingestiegen. „Kerzen haben mich immer schon fasziniert“, sagt sie. Für ihre ressourcensparenden Bienenwachstücher hat sie das Wittelsbacher-Land-Siegel bekommen.

Warum die Friedberg-Serie nun zu Ende sein soll, erklärt sie ganz einfach: „Friedberg ist nicht New York. Uns gehen die Motive aus. Die Stadtmauer ist deshalb das letzte Motiv. Wenn die Nachfrage groß ist, können wir alle Motive nachproduzieren lassen. Nur bis Weihnachten schaffen wir es leider nicht mehr.“ Viele ihrer Kunden haben die Sammelleidenschaft entdeckt und sind Fans geworden. „Die Fenster in der Altstadt hängen voll mit unseren Sternen.“ Für eine Künstlerin ist das eine große Bestätigung. Vorschläge für neue Motive bekam sie bisher immer auf dem Markt. „Aber inzwischen gehen sie uns aus, und wir lassen es bei zehn. Vielleicht kommt ja noch ein guter Vorschlag! Man weiß ja nie“, meint sie lachend.

