vor 19 Min.

Sie haben sich den Abschluss ehrlich verdient

35 Absolventen der Friedberger Konradin-Realschule haben eine Eins vor dem Komma

„Wenn ich meinen Abschluss hätte, dann …“, sinnierten Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe in einem eingespielten Video, das sie zusammen mit ihrer Leiterin Cornelia Kolb-Knauer selbst für die Abschiedsfeier gedreht hatten. Die Einfälle wie „Leonardo di Caprio besuchen“ über „die Welt retten“ bis „den Pausenverkauf überfallen“ sorgten für heitere Stimmung in der neuen Aula der Konradin-Realschule, die mit Abschlussprüfungsarbeiten aus dem Kunstzweig festlich dekoriert war.

Zuvor hatte Schulleiterin Daniela Walther ausgiebig die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen gelobt. Obwohl in den letzten Wochen der Wind der Veränderung allen heftig um die Nase und Ohren geblasen hatte, habe getreu einem chinesischen Sprichwort keiner Mauern gebaut, sondern Windmühlen. Dabei waren Kompetenzen nötig wie Offenheit, Flexibilität sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Diese Kompetenzen hätten die Absolventinnen und Absolventen bewiesen. „Ihr habt in den letzten Wochen hart gearbeitet, Leistungen erbracht und euch damit euren Realschulabschluss ehrlich verdient.“ Ausdrücklich gedankt wurde auch den Eltern, Lehrkräften sowie allen in der Schulgemeinschaft Mitwirkenden. Ein besonderer Dank ging an die Organisatorin Annemarie Jakob aus dem Schulleitungsteam.

Mit Songs wie „Fly Away“ oder „Wir leben den Moment“ verabschiedeten sich die langjährigen Sängerinnen der Schulband: Maria Schmuttermair, Nele Baumgärtner, Thalea Zaspel und Anna Kretschmer, musikalisch begleitet von Karin Baer, und ernteten jeweils großen Applaus.

Das Grußwort von Landrat Klaus Metzger wurde per Video eingespielt. Er appellierte, nach den Sternen zu greifen und gleichzeitig mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Live sprachen die Religionslehrkräfte Sigrid Haberl und Matthias Delle in einem Geleitwort den Anwesenden Mut zu: Sie wünschten allen unerschütterliches Vertrauen, wie es in einem vorgelesenen biblischen Text zum Ausdruck kommt, damit sie immer wieder aufgefangen und getragen werden wie ein Adlerjunges, das fliegen lernt.

Konrektor Karl-Heinz Waldmüller ehrte die Schulbesten, unterstützt von Isabella Eschenloher, die als Vorsitzende im Namen des Elternbeirats Friedberg-Gutscheine überreichte. Warmherzig forderte sie spontan die jungen Erwachsenen auf, doch einmal ihre Eltern in den Arm zu nehmen: „Ich glaube, die brauchen das jetzt!“

Zu den Schulbesten zählen 35 Absolventen, die mit der Note Eins vor dem Komma glänzen konnten. Klassenbeste sind in der 10a Patrick Grappmann-Romeyke, zugleich Jahrgangsbester mit einem Notendurchschnitt von 1,08.

„Das, was unter den derzeitigen Hygienebedingungen möglich ist, haben wir möglich gemacht“, zeigte sich Schulleiterin Daniela Walther erfreut und auch erleichtert am Ende des fünften Durchgangs einer würdigen Zeugnisvergabe, da heuer jede der fünf Abschlussklassen einzeln verabschiedet wurde.

„Ihr habt euren Abschluss – macht was draus!“, winkten die Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe aus dem Video den Absolventinnen und Absolventen zum Abschied zu. (AZ)