00:38 Uhr

Sie halten die Tradition hoch

Zum 30-jährigen Bestehen der Böllerschützen im Hörmannsberger Schützenverein Birkhahn gab es auch eine Reihe von Ehrungen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden neun Böllerschützen von Schussmeister Thomas Dosch gemeinsam mit Gauschützenmeister Paul Kölbl ausgezeichnet. Für besondere Verdienste wurde Josef Schützinger die Verdienstnadel des bayerischen Sportschützenbunds (BSSB) ans Revers geheftet. Eine Ehrenurkunde und das goldene Vereinszeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft bei den Böllerschützen erhielten Ulrich Weiß sowie die drei Brüder Roland Dosch, Hubert Dosch und Thomas Dosch. Das Böller-Ehrenzeichen des BSSB in Silber ging an Alois Igl, Klaus Igl, Lorenz Menhart und Werner Menhart. Zudem erhielt Schussmeister Thomas Dosch, der auch die Festleitung zum Jubiläum innehatte, eine Medaille des Bezirks Oberbayern. In ihren Grußworten hoben Landrat Klaus Metzger und der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko den Einsatz der Schützenvereine für die bayerische Traditionspflege lobend hervor. Hierbei sind die Böllerschützen mit ihren lautstarken Auftritten das Aushängeschild bei Veranstaltungen. Glückwünsche erhielt der Jubelverein auch von Bürgermeister Erwin Gerstlacher, der gleichzeitig auch selbst Mitglied bei den Birkhahn-Böllerschützen ist. (jojo)

