14:00 Uhr

Sie leitet nun die Beruflichen Schulen

Cornelia Nieberle-Schreiegg folgt auf Gerhard Kestner im Amt. Wie die neue Leiterin ihre Aufgabe angehen möchte.

Das neue Schuljahr steht vor der Tür – und für Cornelia Nieberle-Schreiegg aus Großaitingen im Landkreis Augsburg bringt es eine Veränderung mit sich: Sie ist die Nachfolgerin von Gerhard Kestner und startet als neue Schulleiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land.

Nach ihrem Realschulabschluss in Schwabmünchen und einer Ausbildung zur Bürokauffrau besuchte Nieberle-Schreiegg die Berufsoberschule in Augsburg. Von 1982 bis 1987 studierte sie Wirtschaftspädagogik mit Zweitfach Deutsch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und machte ihren Abschluss als Diplomhandelslehrerin. Nach einem zweijährigen Vorbereitungsdienst war sie ab 1989 Lehrerin für Wirtschaftswissenschaften und Deutsch an der Staatlichen Berufsschule Kaufbeuren. Im Jahr 2010 wurde sie Fachbetreuerin im Bereich Wirtschaft und Verwaltung und 2015 stellvertretende Schulleiterin an der Berufsschule Kaufbeuren.

Seit dem 1. August ist die 57-Jährige nun offiziell Schulleiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land. Die Mutter einer erwachsenen Tochter fährt in ihrer Freizeit gerne mit dem Fahrrad, geht wandern und schwimmen, kümmert sich um ihren Blumengarten, liebt Kunst und Theater.

Nieberle-Schreiegg ist gerne in Italien und vor allem in Süd-Wales, das sie als ihre zweite Heimat betrachtet. Im neuen Schuljahr möchte sie erst einmal „ankommen an der neuen Schule“, wie sie sagt. Ihr Führungsmotto lautet: „Gemeinsam geht es viel leichter.“

Alle seien aufeinander angewiesen: „Sich offen und vertrauensvoll begegnen heißt für mich, die Stärken des einzelnen Menschen zu erkennen und zu fördern, aber auch mit deren und meinen Schwächen umzugehen.“ In gegenseitiger Achtung könne jeder seinen Teil zum großen Ganzen beitragen, sagt die 57-Jährige.

Nieberle-Schreiegg folgt auf Gerhard Kestner im Amt, der die Beruflichen Schulen nach 13 Jahren als Schulleiter verlassen hat. (uj)

