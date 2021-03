vor 16 Min.

Sie sind das Dream-Team für den Meringer Online-Gottesdienst

Plus Seit einem Jahr sendet die Pfarrei Sankt Michael in Mering ihren Gottesdienst auch übers Internet in die ganze Welt hinaus. Ein Team von Ehrenamtlichen macht das möglich.

Von Eva Weizenegger

Vincent Speck, Jörn Heller, Daniel Dambacher und Michael Sepp gehören zum harten Kern, der sich Woche für Woche darum kümmert, dass die Feier der heiligen Messe in Sankt Michael in Mering in die Wohnzimmer der Gläubigen kommt. Sie zählen zum "Stream-Team", so der verkürzte Begriff für die Ehrenamtlichen der Pfarrei, die für die Übertragung des Gottesdienstes im Internet sorgen. Der Meringer Pfarrer Thomas Schwartz scheut nicht das Rampenlicht. Er ist für seine Auftritte in den Medien bekannt, hat mehrere Bücher verfasst und zusammen mit seinem Freund Harald Lesch auch die Sendung von Alpha bis Omega im Bayerischen Fernsehen moderiert. So war es für ihn keine "große Sache", dass er schon beim ersten Lockdown schnell die Idee hatte, dass man doch den Gottesdienst den Gläubigen nach Hause senden könnte.

Seit einem Jahr sendet das Stream-Team der Pfarrei Sankt Michael in Mering den Gottedienst via Livestream. Bild: Photokunst Hermle

"Können wir bis morgen den Gottesdienst online übertragen?", wandte er sich damals an seine Ehrenamtlichen. Und sie konnten. "Zunächst war alles nur ein bisschen rudimentär mit Handy und Laptop, doch schnell wurde es professioneller", schildert Michael Sepp. Am Josefstag, das war der 19. März, sendete Sankt Michael den ersten Online-Gottesdienst. "Aber noch mit vielen technischen Macken", erinnert sich Daniel Dambacher, der damals als Pastoralpraktikant in der Pfarrei tätig war. Er stellte den Kontakt zu Vincent Speck her, der eine Elektrotechnikfirma und zudem noch den Partyverleih Augsburg betreibt. "Da lief es dann ziemlich schnell technisch professioneller", so Dambacher.

Technisch aufgerüstet hat das Stream-Team der Meringer Pfarrei Sankt Michael. Bild: Photokunst Hermle

Speck hängte sich zusammen mit einem Team aus Ehrenamtlichen voll in das Projekt und Pfarrer Schwartz unterstützte auch die technische Aufrüstung mit mehreren Kameras, einer Aufstockung der Tonanlage und erlaubte die Anbringung des großen Gerüsts vor dem Altarraum. Auf dieser sogenannten Traverse ist noch weitere Technik wie Beleuchtung und Kameras angebracht und ermöglichen so eine gute Ausleuchtung.

So schnell gehört man in Mering zum Team dazu

"Das alles wäre aber nicht so einfach möglich gewesen, wenn wir nicht auch so gut mit unserem Mesner Oliver Kosel zusammenarbeiten würden", ist sich das Stream-Team einig. Er gehört mit zum Kern der Mannschaft, berät in liturgischen Fragen, stellt Equipment zur Verfügung und bediente anfangs auch selbst die Kamera. "Unser Oliver weiß genau, welches Motiv sich am besten zum Filmen lohnt und worauf wir zu welchem Zeitpunkt des Gottesdienstes genau achten müssen", sagt Daniel Dambacher. Er hat mittlerweile die Rolle des Regisseurs übernommen und wird unterstützt von Jörn Heller. Er kam zum Team fast schon wie "die Jungfrau zum Kind". Im Rahmen der Vorbereitung der Erstkommunion seines Sohnes, hatte er die ersten Online-Messfeiern als User angeschaut. "Mir fiel schnell auf, jetzt wird der Ton besser und auch der Bildaufbau", erzählt er. Er meldete sich beim Team und bot seine Unterstützung an. Heller war, bevor er Informatiker wurde, auch als Kameramann tätig und kann so sein Know-how einbringen. Bereits ab April 2020 gehörte er zum festen Team und ist nicht mehr wegzudenken. "So schnell geht das in Mering, wenn man sich einbringen will, dann kann man das auch mit vollem Einsatz tun", sagt Heller und lacht. Unterstützt wird das Team von Johannes Gottwald (Technik), Florian Schallermeir (Ton und Technik) sowie Ralf Hermle (Fotos und Video).

Pastoralpraktikant Daniel Dambacher hatte die Idee, dass sich auch die Pfarrgemeinde St. Michael in Mering an dem bundesweitem Projekt Night oft the Light, das Künstler und Kulturschaffende und weitere Bereiche unterstützt, die durch den Lockdown betroffen waren, beteiligt. Gemeinsam mit Vincent Speck von Partyverleih Augsburg, dem Fotografen Ralf Hermle, dem Team von Lichttechnik Ilsanker und Ehrenamtlichen der Feuerwehr Mering setzten sie diese Idee am Montagabend um und tauchten die Pfarrkirche St. Michael Mering in ein buntes Licht. Bild: Ralf Hermle, Photokunst Hermle

Die Osternacht war die große Stunde des Stream-Teams. "Wir hatten die Kirche ganz für uns alleine, so war es auch möglich technisch in die Vollen zu gehen", sagt Vincent Speck. Er schildert den Einsatz seines Equipments, spricht von speziellen Lichteffekten und Tontechnik, der Laie schlackert da nur so mit den Ohren. "Da zu dieser Zeit überhaupt kein Gottesdienstbesuch möglich war, war das ein Angebot, das doch von vielen Meringern gerne genutzt wurde", sagt Daniel Dambacher. Live dabei waren an Ostern 300 User und auch danach haben sich noch viele die Osternacht angesehen.

Zugriffe sogar aus der Schweiz und aus Spanien

Das blieb kein einmaliges Ereignis. Fleißig wurde das Angebot bis Pfingsten von den Gläubigen angenommen und die Ehrenamtlichen sendeten Woche für Woche. "Wir waren uns schnell einig, dass wir auch nach der Öffnung der Kirchen weitermachen werden", sagt das Team. Denn schließlich hätten noch immer einige Sorgen unter so viele Menschen zu gehen. Michael Sepp erzählt, dass nicht nur Meringer selbst den Gottesdienst online streamen. "Wir hatten sogar schon Zugriffe aus der Schweiz und aus Spanien", berichtet er.

Live und in Farbe sendet die Pfarrei St. Michael jeden Sonntag ab 10.30 Uhr die heilige Messe. Zudem wurde an besonderen Anlässen wie beispielsweise an Mariä Lichtmess oder Aschermittwoch auch unter der Woche die Messfeier übertragen. Zu Ostern gibt es bereits wieder Pläne. "Es wird diesmal nochmal etwas anderes, weil wir ja nicht alleine in der Kirche sind und den Gottesdienstbesuchern mit unserem Filmteam möglichst nicht auf die Nerven gehen wollen", sagt Speck. Aber er und sein Team haben sich etwas Besonderes ausgedacht, das sowohl die Gläubigen in der Kirche als vor den Bildschirmen in Staunen versetzen wird.

Harald Lesch und Thomas Schwartz (rechts) bei einer Veranstaltung unserer Zeitung im Dezember 2019. Die beiden sind seit Jahren befreundet. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild)

Und auch ein weiteres Projekt ist geplant. Das Streamteam hat ein Gespräch zwischen Harald Lesch und Pfarrer Thomas Schwartz aufgezeichnet, das schon bald über die Homepage der Pfarrei zu streamen sein wird.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen