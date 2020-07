06.07.2020

Sie sind die neuen Ansprechpartner für die Merchinger Jugend

Merchings ehemalige Jugendbeauftragte Bernd Waitzmann und Monika Scheibenbogen übergeben das Amt an Natalie Lang und Simon Greipel (nicht im Bild). Bürgermeister Helmut Luichtl und Geschäftsleiter Rainer Fieber (im Bild von links) freuen sich.

Plus Natalie Lang und Simon Greipel wollen als neue Merchinger Jugendbeauftragte immer ein offenes Ohr haben. Was planen sie sonst?

Von Christine Hornischer

Den beiden Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel (der sich wegen Krankheit entschuldigt hatte) wurde in Merching offiziell der Stab überreicht. Ihre Vorgänger Monika Scheibenbogen und Bernd Waitzmann gaben nach sechs Jahren das Amt in jüngere Hände. Bernd Waitzmann witzelte: „Zwar bin ich mit meinen 49 Jahren noch nicht alt, aber Natalie und Simon sind näher an der Zielgruppe“. Natalie Lang und Simon Greipel sind beide Mitte 30.

Monika Scheibenbogen freute sich besonders, dass wieder eine Mann-Frau-Konstellation zu den Nachfolgern gewählt wurde, „denn das hat sich total bewährt. Manche Jungen wollen einen Mann als Ansprechpartner, manche aber eine Frau und umgekehrt“. Auch bot sie weiterhin ihre Mithilfe an, besonders beim Ferienprogramm, das erst im nächsten Jahr wieder stattfinden wird. „Der Zusammenhalt in Merching ist Gold wert“, sagte sie.

Jugendbeauftragte in Merching stellen ein wichtiges Bindeglied dar

Bürgermeister Helmut Luichtl bedauerte, dass Scheibenbogen und Waitzmann aufhören: „Sie haben immer ein offenes Ohr für die Belange der Jugendlichen gehabt“, wusste er. Und: „Durch sie hatte die Jugendarbeit in der Gemeinde ein Gesicht.“

„Wir sind das Bindeglied zwischen Bürgermeister, Gemeinderat und den Jugendlichen“, sagte Natalie Lang. „Welcher Jugendliche will denn schon mit seinen Problemchen gleich ins Bürgermeisterbüro gehen?“ fragte sie und lacht. Da sei es doch besser, wenn sie oder ihr Kollege die Jugendlichen beim Bauwagen aufsuchen, wo sie oft ihre Freizeit verbringen.

Ersatz fürs Ferienprogramm in Merching

Schade findet sie, dass in diesem Jahr kein Ferienprogramm stattfindet. „Aber wir haben einen Ersatz“, sagt sie. Es wird eine Merchinger Schnitzeljagd per Geocaching geben“, verspricht sie.

Auch um das Projekt „Dirt Bike Bahn“, das von den Jugendlichen bereits an sie herangetragen worden war, kümmern sich Lang und Greipel schon. „Das Wichtigste ist, dass wir immer offen für alle Fragen sind“, fasst Lang zusammen. Es gibt bereits einen Facebook-Acount, Instagram ist am Entstehen. Per E-Mail sind Natalie Lang und Simon Greipel unter Jugendbeauftragte.gemeinde.merching@gmx.de zu erreichen.

