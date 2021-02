vor 45 Min.

Sie war Designerin bei H&M und Walt Disney - und macht jetzt Schmuck

Die Schmuckdesignerin Sandra Kickstein hat in Friedberg das Ateilier Ki am Friedberger Berg.

Plus Sandra Kickstein war für bekannte Firmen tätig. Nun hat sie ihr Glück in Friedberg gefunden und stellt im Atelier Ki bezaubernde Schmuckstücke her.

Von Sabine Roth

Atelier Ki steht für Herz, Bewusstsein, Gefühl und Humor. Es sind aber auch die Anfangsbuchstaben des Namens von Schmuckdesignerin Sandra Kickstein, die ihr kleines Schmuckatelier am Friedberger Berg hat. Die 31-Jährige ist studierte Designerin, lebte in Japan und Schweden. Wie verschlug es sie nach Friedberg und welche Art von Schmuck macht sie?

Die 31-Jährige teilt sich das Atelier mit Martin Oster, einem Künstler und Tattoo Artist, der dort zuvor die neo GALLERY betrieb. Für ihre Tätigkeit braucht sie nicht viel Platz und in dem Schaufenster kann sie ihre ungewöhnlichen Stücke präsentieren. Aufgewachsen ist die Designerin in Lagerlechfeld. Der Liebe wegen zog sie vor vier Jahren in die Herzogstadt. Ihr gefällt der "Dorfcharakter" hier gut.

Schmuck aus dem Friedberger Atelier Ki von Sandra Kickstein. Bild: Sandra Kickstein

Die meisten Sachen produziert die intelligente, quirlige Powerfrau auf Kundenwunsch, aber auch fertige Schmuckstücke kann man bei ihr erwerben. Alle sind von Hand gefertigt. Auf ihrer Website www.atelierki.de kann man eintauchen in die Welten, die jede ihrer Kollektionen erzählt. Für dieses "universelle Design" wurde sie im November mit dem hessischen Staatspreis ausgezeichnet.

Sandra Kickstein macht Schmuck aus einem Fahrrad-Reflektor

Kickstein fühlt sich als Künstlerin. Was sie damit meint, zeigt sie anhand einer Kette mit einem rot leuchtenden Anhänger, auf die sie besonders stolz ist. Vor allem auf die Idee dahinter. Denn es müsse nicht immer wertvolles Material im Vordergrund stehen, sondern das Material an sich. An dieser Kette hat die Schmuckdesignerin einen funkelnden Reflektor eines Fahrrads zu einem Schmuckstück verarbeitet. Normal wird so etwas weggeworfen. Für sie war es eine Herausforderung, sich künstlerisch auszuleben. Das ist es, was ihr an ihrem Wunschberuf so gut gefällt.

"Letztendlich liegt der Wert der Dinge im Auge des Betrachters. Wertvoll ist, was wir lieben, und das, was uns wichtig ist. Wir Menschen bestimmen den Wert der Dinge. Das ist mir wichtig“, sagt sie mit strahlenden Augen. Zurzeit steht ihre "Der Duft von Flieder“-Kollektion im Schaufenster. Diese einfachen Fliederblüten, jede einzelne von Hand gefertigt, seien sehr beliebt. Ihre Stücke seien vielleicht manchmal ein wenig kitschig, aber immer mit Liebe gemacht, schreibt sie auf ihrer Website.

"Das ist wie in der Natur, da ist auch nicht jede Blüte am Baum gleich. Und das darf man dann auch sehen“, erklärt die 31-Jährige. Das nimmt viele Stunden in Anspruch. Los geht es mit der Idee. "Als der Fliederbaum in unserem Garten in voller Blüte stand, hat er so gut gerochen." Über ein Goldschmiedeforum erfuhr sie zur gleichen Zeit, dass jemand seine Edelsteinsammlung auflöst. So kam sie an fünf Amethyste - und die violetten Steine passten hervorragend zum Flieder. "Ich fing an zu zeichnen, wie solch eine Fliederblüte aus Edelmetall aussehen könnte, und machte mich an die Umsetzung.“ Schöne Silberschmuckstücke fangen bei 60 bis 80 Euro an, je nach Material und Arbeitszeit. Kickstein legt Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb prüft sie, dass das Gold und Silber, das sie verarbeitet, von einer zertifizierten Scheideanstalt kommt.

Schmuck aus dem Friedberger Atelier Ki von Sandra Kickstein. Bild: Sandra Kickstein

Nach dem Abitur war für sie klar, dass sie einmal etwas Handwerkliches machen möchte. Vom Beruf des Goldschmieds war sie fasziniert. Deshalb ging sie auf die Berufsfachschule für Glas und Schmuck nach Kaufbeuren und studierte darauf aufbauend "Schmuck und Objektdesign“ in Pforzheim. Zudem bot sich ihr die Möglichkeit, für ein Trimester nach Japan zu gehen. Danach verschlug es sie nach Stockholm, wo sie als Design Assistant bei H&M tätig war. Später arbeitete sie in Teilzeit als Designerin bei Walt Disney in München und machte sich nebenbei selbstständig. Bald stand fest, dass sie nur noch für ihr eigenes Geschäft arbeiten möchte.

Im Atelier Ki in Friedberg sind nach Corona Goldschmiede-Kurse geplant

Es läuft gut, seit sie das Atelier hat. Corona hat aber auch sie hart getroffen. Denn normalerweise ist sie viel auf Messen und Märkten unterwegs, 2019 auch auf dem Friedberger Töpfermarkt, doch das fiel 2020 aus.

Gerne möchte sie ihr Wissen weitergeben. Sobald Corona es erlaubt, plant sie deshalb Kurse. Das können Partnerkurse für Eheringe sein, aber auch Einzelkurse.

Kontakt zu Sandra Kickstein und dem Atelier Ki in Friedberg

Wenn Sandra Kickstein im Atelier am Friedberger Berg 1 ist, steht das Schild "Geöffnet“ vor der Tür. Ansonsten kann man sie gerne anrufen oder ihr eine Mail schreiben. Mehr dazu auf atelierki.de

