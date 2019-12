Sie weiß, wie Traditionen Kinder glücklich machen

Plus Die Friedbergerin Caroline Weiß gibt auf Ihrer Website Anregungen, wie Mütter und Väter ein harmonisches Familienleben schaffen – auch in der hektischen Weihnachtszeit.

Wie viele Eltern hat sich Caroline Weiß gefragt, wie sie es schafft, dass trotz ihrer täglichen Verpflichtungen die Kinder nicht zu kurz kommen. Wie kann sie dafür sorgen, dass ihre sieben- und dreijährigen Töchter Tessa und Hanna eine schöne Kindheit haben? Was gibt sie ihnen für das Leben mit? Die Friedbergerin hat für sich die Antwort auf diese Fragen gefunden: Der Schlüssel des Erfolgs liegt in wundervollen Kindheitserinnerungen.

Und diese entstehen unter anderem durch die alltäglichen Rituale, die Traditionen der Feste und Feiern, aber auch durch die Werte, die sie vermittelt - also das was die Familie schätzt und als wichtig empfindet.

Drei Stunden täglich arbeitet Caroline Weiß an meinliebchen.de

Diese drei Basisaspekte geben einer Familie Wurzeln, davon ist die Bloggerin überzeugt: „Ich möchte meinen Kindern für ihr Leben etwas schenken, was sie von innen trägt. Etwas, was ihnen Geborgenheit, Urvertrauen und bedingungslose Liebe vermittelt. Gleichzeitig möchte ich auch Inspiration sein: für Familien, für Mütter und Väter“, schreibt sie auf ihrer Webseite meinliebchen.de.

Dort veröffentlicht sie ihre Gedanken und Ideen. Auch wenn das zeitaufwendig ist – drei bis vier Stunden arbeitet sie jeden Vormittag daran –, beflügelt die ehemalige Marketing-Managerin diese Arbeit: „Mit dem Blog kann ich mich fokussieren. Und dennoch spannt sich dadurch ein weites Feld für mich auf.“

Wie wichtig ihr die eigenen Kindheitserinnerungen sind, erkennt man dort überall: „Mein Liebchen“ wurde sie von ihrer Oma genannt. Der Kosename wurde zum Namensgeber ihres Blogs. Mit Wärme erzählt sie auch von dem Geburtstagsgeschirr. Das hat ihre Mutter selbst getöpfert und es wurde nur verwendet, wenn sie oder ihre beiden Geschwister Geburtstag hatten. „Uns zeigte das, dass heute ein besonderer Tag ist – dass das Geburtstagskind etwas Besonderes ist“, erklärt sie. Also hat sie diese Idee für ihre eigenen Kinder übernommen und in einer Keramikwerkstatt selbst Geburtstagsgeschirr gestaltet.

Die Friedberger Familie lebt an Weihnachten eigene Traditionen

Gerade während der Advents- und Weihnachtszeit lebt und zelebriert die 38-Jährige eigene Traditionen: „Wir grillen zum Beispiel vormittags am 24. Dezember vor der Tür mit Freunden und der Familie. Jeder bringt eine Kleinigkeit mit, man kommt für eine Stunde zusammen und stimmt sich auf Weihnachten ein.“ Besondere Magie soll jedoch für die Kinder Heiligabend haben.

Deshalb wird nach der Christmette den Töchtern im Kinderzimmer aus einem Buch vorgelesen, um ihnen den Gedanken von Weihnachten näherzubringen. Wenn ein Glöckchen geläutet wird, wissen die beiden, dass das Christkind da war. Die Bescherung ist ein gemeinsames Familienerlebnis: „Wir sitzen alle zusammen und packen die Geschenke gemeinsam aus“, berichtet Weiß.

Diese Idee hat sie aus ihrer Kindheit aufgegriffen: „Meine Eltern haben festgestellt, dass die Gemeinsamkeit verloren geht, wenn jeder für sich die Geschenke öffnet. Deshalb wurde die Würfeltradition eingeführt: Jeder würfelte drei Mal. Wer eine Sechs hatte, durfte das Geschenk vor allen anderen auspacken – das war viel lustiger“, erinnert sie sich.

Ein Ort, der Kindern Liebe gibt

Weil es der Friedbergerin auch wichtig ist, ihren Töchtern Werte zu vermitteln, hat sie den Spenden-Adventskalender eingeführt. Das ist eine Kiste, in der neben etwas Süßigkeiten, ein Buch und Geldmünzen stecken. Aus dem Buch liest sie den Kleinen täglich Geschichten vor, die Münzen werfen die Töchter täglich in eine Dose – das gesammelte Geld wird dann der Kartei der Not gespendet. „Die Kinder sollen lernen: Wir sammeln da was, das wird immer mehr. Aber auch: Es geht nicht immer um mich alleine. Ich trete auch mal einen Schritt zurück und gebe etwas zurück. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wie gut es uns geht“, erläutert sie. Warum ist es ihr so wichtig, Werte zu vermitteln?

Weiß hat erkannt: „In unserer Welt voller Hektik benötigt man einen inneren Kraftort. Einen Ort, der Kindern Liebe gibt. Ich glaube, dass man durch Rituale, Traditionen und Werte diesen Kraftort schaffen kann.“

