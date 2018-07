vor 36 Min.

Sie werden dringend gebraucht

16 Altenpflegerinnen und vier Altenpfleger erhalten an der Berufsfachschule in Mering ihr Examen

Von Christine Hornischer

20 Altenpfleger haben nach ihrer drei- oder zweijährigen Ausbildung an der Berufsfachschule für Altenpflege (AP) in Mering erfolgreich abgeschlossen und sind nun examiniert. Nun hieß es für die 16 Frauen und vier Männer bei einer Abschlussfeier im Papst-Johannes-Haus Abschied nehmen.

„Als examinierte Fachkräfte haben alle eine Arbeitsstelle sicher – die meisten bleiben in den Einrichtungen, in denen sie den praktischen Ausbildungsteil absolviert haben“, freut sich Schulleiterin Meike Müller. Sie warnte die Absolventen jedoch davor, es allen recht machen zu wollen. „Die Bewohner wollen oft was anderes als der Heimleiter, die Eltern oft was anderes als ihr“, sagte sie. Aber eines sei ganz sicher: „Wir werden euch brauchen.“ Zur Abschlussfeier kamen neben den Absolventen nahezu 100 Gäste – unter ihnen der stellvertretende Landrat Manfred Losinger, der zum ersten Mal auf einer Abschlussveranstaltung der AP Mering war und witzelte: „Langsam komme ich in ein Alter, wo ich eine Pflegekraft brauche.“ Er gratulierte zu diesem „tollen Zieleinlauf“, der große Zukunftsaussichten berge.

„Aber bei diesem Beruf geht es wohl nicht so sehr um die Berufsaussichten, sondern um die Menschlichkeit“, gab er seiner Überzeugung Ausdruck. Hier komme der Beruf wirklich aus der Berufung. Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler schloss sich seinem Vorredner hundertprozentig an und erwähnte, dass dies ein „hervorragender Jahrgang“ gewesen sei. Diese überragende Motivation der Schülerinnen und Schüler zeige ihm, dass „sie die Menschen wirklich lieben“. Hierfür zollte Kandler den Altenpflegern seinen Respekt. Klassenlehrerin Manuela Maria Müller, die das „allseits beliebte“ Fach „Grundlagen der Pflege“ unterrichtet, sprach von der großen Verantwortung gegenüber den Pflegebedürftigen, die die Schüler tragen. Fortan müssten sie täglich ihr fachliches Wissen sowie ihre Führungs- und Leitungskompetenzen unter Beweis stellen. „Ich denke, unsere Schüler sind darauf sehr gut vorbereitet“, freute sich Müller, die seit 38 Jahren in der Pflege arbeitet und an der AP unterrichtet. Besonders stolz berichtete sie von den drei Besten, die noch nicht lange in Deutschland sind. Drei Absolventinnen erhalten nämlich für ihre überdurchschnittlichen Leistungen eine Urkunde von der Regierung von Schwaben. Dabei können Olga Iurchenko mit einem Durchschnitt 1,20, Aneta Korzeczek mit einem Durchschnitt von 1,11 und Jackline Maunda mit einem Durchschnitt von 1,20 im Abschlusszeugnis sehr stolz auf ihre außerordentlichen Prüfungsschnitte sein.

27 neue Schüler beginnen im September 2018 an der AP in Mering ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Und diese bekamen durch die Aufführung des Vorgängerjahrgangs gleich einen guten Einblick auf ihr zukünftiges Berufsleben. Der zeigte nämlich anhand einer „Sondersendung des Herzblattes“, wie ein rüstiger Rentner eine Pflegekraft mit Hirn und Herz sucht. Da bewarben sich die schwarze Sonja, die von ihrer Mutti geschickt worden war, die aufreizende Pam, die nur shoppen im Kopf hat und Barbara, eine examinierte Pflegekraft, die an der AP Mering ausgebildet worden war. Klar, dass sich der 77-jährige Hans für Barbara entschied, die seine Ressourcen fördern und erhalten will.

