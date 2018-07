vor 17 Min.

Sieg mit hauchdünnem Vorsprung

Der Kissinger Jakob Stade erfährt von seinem Erfolg im Zeltlager. Am Ende geben wenige Stimmen den Ausschlag zugunsten des Leichtathleten.

Von Peter Kleist

Knapp, sehr knapp ging es zu bei der Wahl zum Sportler des Monats Juni. Am Ende gaben wenige Stimmen im Internet den Ausschlag zugunsten des jungen Kissinger Leichtathleten Jakob Stade. Der wurde von seiner Mutter über seinen Triumph informiert, denn der 14-Jährige weilt die nächsten zwei Wochen im Rahmen einer Ferienfreizeit mit einem Sportverein in einem Zeltlager in der Nähe von Erkheim.

Jakobs Mutter war jedenfalls sehr überrascht und erfreut, dass ihr Sohn bei der Abstimmung die Nase vorn hatte. „Ich hatte nicht gedacht, dass er gegen die Sportgymnastin eine Chance haben würde, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber“, so Silke Stade.

Ihr Sohn, der in seiner Altersklasse bayerischer Meister über 800 Meter ist und am Wochenende auch noch über 400 Meter bei den schwäbischen Meisterschaften bei den Männern Dritter wurde, hatte letztlich bei der Abstimmung hauchdünn die Nase vorn. Im Internet verbuchte er 489 Klicks und damit acht Klicks mehr als Elisabeth Schulmann, die Gymnastin des TSV Friedberg, die es hier auf 481 Stimmen brachte. Der Meringer Schwimmer Denis Sczesny kam auf 35 Stimmen. Bei den Votings per Telefon lag Stade dann mit 91 Anrufen deutlicher vor Elisabeth Schulmann (45) und Denis Sczesny (4). Bei den Stimmen per SMS lag die Friedberger Gymnastin mit 108 Stimmen vor dem Kissinger (51) und Denis Sczesny (0). Jakob Stade hatte so zwei der drei Abstimmungsbereiche für sich entschieden und gewann die Wahl mit 42 Punkten vor Elisabeth Schulmann (39) und Denis Sczesny (30.)

Der Kissinger ist damit dabei bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2018 und er hat noch einen weiteren sportlichen Höhepunkt vor sich: Die deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften, die am Wochenende vom 18./19. August in Wattenscheid stattfinden.

